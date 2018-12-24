PİYASALAR – Dolar 5.31, euro 6.05 ve sterlin 6.73 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Aralık () – Dövizler yılın son haftasına bir önceki haftanın kapanış düzeyine yakın başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2913 lirayı ve en yüksek 5.3262 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0340 lirayı ve en yüksek 6.0736 lirayı görükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7119 lirayı ve en yüksek 6.7587 lirayı gördükten sonra 6.73 – 6.74 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Haftaya zayıf veri akışı ile başlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan GFK Tüketici Güveni Endeksi Ocak ayı verisi beklentilerin hafif üzerinde 10.4 düzeyinde gerçekleşti.

“İngiltere’de açıklanan GSYİH verilerine göre, 2018 yılı 3.çeyreğinde ada ekonomisi bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.6 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 büyüdü. İngiltere’de 3.çeyrekte Cari İşlemler açığı 26.5 milyar sterlin oldu.

“ABD’de açıklanan Dayanıklı Mal Siparişleri verisi Kasım ayında bir önceki aya göre beklentilerin altında yüzde 0.8 arttı. ABD’de açıklanan GSYİH verilerine göre, ABD ekonomisi yılın 3.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre beklentilerin hafif altında yüzde 3.4 büyüdü. ABD’de açıklanan Kişisel Tüketim Giderleri Fiyat Endeksi (PCE) verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.8 arttı. ABD’de enerji ve gıdanın hariç tutulduğu Çekirdek PCE verisinde Kasım ayında aylık bazda yüzde 0.1 ve yıllık bazda yüzde 1.9 arttı. ABD’de açıklanan Michigan Tüketici Güveni verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2.5 artarak 98.3 düzeyine yükseldi. ABD borsaları Cuma gününü düşüş ile tamamladı. Yeni işlem gününde, yaklaşan tatiller nedeniyle bugün, piyasalar bazı ülkelerde tam gün kapalı, bazı ülkelerde ise piyasalarda erken kapanış gerçekleştirilecek.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2.3 azaldı ve Kasım ayında 59.6 olan endeks Aralık ayında 58.2 oldu.

Haftanın son işlem gününde, yurtiçinde lirada yaşanan zayıf seyir ile birlikte küresel piyasalarda dolarda yaşanan toparlanma isteği sonrasında kurun fiyatlamalarda 5.2449 – 5.3214 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3077 düzeyinde tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.01 artış ile 91 bin 860 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 5.4 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 seviyeleri civarında gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.16 yükseliş ile yüzde 20.87 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.48 yükseliş ile yüzde 16.74 seviyesinde Cuma gününü tamamladı.”