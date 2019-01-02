PİYASALAR – Dolar 5.29, euro 6.08 ve sterlin 6.76 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 2 Ocak() – Dövizler yılın ilk işlem gününe, geçen yıl sonu değerlerine göre hafif yüksek başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2712 lirayı ve en yüksek 5.3076 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0240 lirayı ve en yüksek 6.0986 lirayı görükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.6462 lirayı ve en yüksek 6.7749 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, piyasalarda PMI verileri ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan İmalat PMI verisi Aralık ayında piyasa beklentilerinin altında 49.4 seviyesinde gerçekleşti.

“ABD’de açıklanan Dallas Fed İmalat İşletme Endeksi verisi Aralık ayında beklentilerin aksine düşüş gösterdi ve -5.1 olarak açıklandı. ABD borsaları Pazartesi gününü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2018 yılı Kasım ayında, 2017 yılının aynı ayına göre yüzde 9.4 artarak 15,529 milyar dolar, ithalat yüzde 21.3 azalarak 16,180 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kasım ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89.8 azalarak 651 milyon dolara geriledi.

“Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Türkiye Brüt ve Net Dış Borç Stoku verilerine göre, Türkiye Brüt Dış Borç Stoku, 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 448.5 milyar Dolar olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise yüzde 53.8 oldu.

“Aynı tarihte, Türkiye Net Dış Borç Stoku 286.2 milyar Dolar olarak gerçekleşirken, stokun milli gelire oranı yüzde 34.4 olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu Net Borç Stoku ve Avrupa Birliği Tanımlı Genel Yönetim Borç Stoku verilerine göre, Kamu net borç stoku 30 Eylül 2018 tarihi itibarıyla 488.9 milyar lira olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı ise yüzde 13.7 oldu.

“Aynı tarihte AB tanımlı genel yönetim borç stoku ise 1,167.1 milyar lira olarak gerçekleşmiş olup stokun milli gelire oranı yüzde 32.6 olduğu hesaplanıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan Aylık Bankacılık Sektörü Verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Kasım dönemince bankacılık sektörü toplam karı bir önceki yılın eş dönemine göre yaklaşık yüzde 12.2 artış ile 50.695 milyar liraya yükseldi.

“İlgili dönemde, sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 18.21 ve çekirdek sermaye yeterlilik rasyosu yüzde 14.67 oldu. İlgili dönemde, takipteki alacakların (Brüt), toplam nakdi krediler içerisinde payı yüzde 3.70 oldu.

“Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamalarda, Enflasyon ile topyekun mücadeleye, ekonomide dengelenmeye ve istihdama destek olma amacıyla başlatılan ve bazı ürünleri kapsayan 31 Aralık 2018 tarihinde sona eren KDV ve ÖTV indirimlerinde sürenin uzatıldığını açıkladı. Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan dalgalanma ve lirada nispeten zayıf seyir ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.2664-5.3210 aralığında hareket ettiği ve günü 5.2905 seviyeleri civarında tamamladığını gördük. BİST-100 Endeksi 31 Aralık 2018 gününü yüzde 0.92 değer kazanımı ile 91 bin 270 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 2.3 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti 31 Aralık tarihinde yüzde 24.06 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 19.73 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.06 düşüş ile yüzde 16.48 düzeyinde Pazartesi gününü tamamladı."