PİYASALAR – Dolar 5.28,  euro 6.03 ve sterlin 6.72 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Aralık () – Dövizler, ABD hisse senedi piyasası Dow Jones, sert satışlar sonrasında, 2008 yılının Ekim ayından bu yana en kötü haftasını yaşadı ve neredeyse yüzde 7.0 düzeyinde düşüşle, 2018 yılı kazanımların büyük bölümünü geri verdi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2882 lirayı ve en yüksek 5.2905 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0354 lirayı ve en yüksek 6.0484 lirayı görükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7255 lirayı ve en yüksek 6.7283 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün Noel Tatili nedeniyle yurtdışı piyasalar kapalı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlednirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de açıklanan Chicago Fed Ulusal Faaliyeti endeksi Kasım ayında beklentilerin üzerinde 0.22 arttı. ABD borsaları günü düşüş ile tamamladı. Trump’ın ekonomi için tek sorunun Fed olduğu söylemleriyle yine Fed’e yüklenmesi, ABD hükümetinin bütçe konusunda Meksika sınırına duvar için Trump’ın istediği rakama onay verilmemesi sonucu kısmi kapanması ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in Pazar günü ülkenin en büyük bankalarıyla görüştüğünü ve piyasada likidite sorunu olmadığını açıklaması ABD piyasalarında endişeleri artırarak satışları derinleştirdi. S&P 500 endeksi bu düşüşlerle birlikte Nasdaq’dan sonra ayı piyasasına giren diğer ABD endeksi oldu.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Yıllık Sanayi Ürün (PRODCOM) İstatistikleri 2017 verilerine göre, Türkiye'de 2017 yılında 1 milyon 555 bin 539 adet otomobil, 191 milyon 19 bin 688 ton hazır beton, 743 bin 531 ton margarin ve benzeri yenilebilir katı yağ, 8 milyon 821 bin 814 adet ev tipi buzdolabı ve dondurucu üretildi.

“Girişimlerin 2017 yılında ürettikleri ürünlerden yapılan satış tutarının yüzde 13.8'ini gıda sanayi ürünleri oluşturduğu belirtildi. İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler teknoloji düzeylerine göre sınıflandırıldığında, yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerin toplam satış değerinin yüzde 3.2'sini oluşturdu. İmalat sanayinde 2017 yılında üretilen ürünler ana sanayi gruplarına göre sınıflandırıldığında; toplam satış değerinin yüzde 46.7'sini ara malların, yüzde 24.1'ini dayanıksız tüketim mallarının oluşturduğu görülürken, enerjinin payı ise yüzde 5.0 oldu.

“Haftanın ilk işlem gününde, küresel piyasalarda dolarda yaşanan zayıf görünüme karşı lirada yaşanan negatif ayrışma ile birlikte kurun fiyatlamalarda gün içerisinde, 5.2449 – 5.3214 aralığında hareket ettiği ve günü 5.3077 düzeyinde tamamladı.

“BİST-100 endeksi günü yüzde 0.36 düşüş ile 91.526 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 3.1 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24.03 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.29 yükseliş ile yüzde 20.93 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.48 düşüş ile yüzde 16.66 düzeyinde günü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 363.48 düzeyinde olduğu izleniyor.”