PİYASALAR – Dolar 5,28, euro 5.96 ve sterlin 6.80 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Şubat () – Erken işlemlerde dövizler Çarşamba gününün kapanış değerlerine göre karışık seyrediyor.

Küresel piyasalarda işlemciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-Çin ticaret anlaşması için son tarihi uzatabileceğine ilişkin haberlere bağlı olarak ölçülü hareket ediyor. ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin liderliğindeki ticaret heyeti, bugün Başbakan Yardımcısı Liu He liderliğindeki Çinli yetkililerle üst düzey görüşmelere başladı. Yatırımcılar görüşmelerden iyi haberler umuyorlar.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD ekonomisinin yurt dışından birçok alanda direnç ile karşı karşıya olduğunu, bunlar arasında Brexit'in yer aldığını vurguladı ve "Yurt dışından kaynaklı birçok risk var. Brexit, Çin ve Almanya bu risklerden bazıları. ABD ekonomisi için birçok potansiyel negatif karşı rüzgar var" dedi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2756 lirayı ve en yüksek 5.2927 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9446 lirayı ve en yüksek 5.9828 lirayı gördükten sonra 5.96 – 5.97 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7853 lirayı ve en yüksek 6.8244 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Analiz’in “Bugün, yurtiçinde yoğun veri akışı ve Euro Bölgesi’nde büyüme rakamı ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) gerçekleştirdiği para politikası toplantısı ardından beklentilere paralel faiz oranında değişikliğe gitmedi ve yüzde 1.75 düzeyinde sabit bıraktı.

“Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Aylık Petrol Piyasası raporuna göre, OPEC’in ham petrol üretimi Ocak ayında günlük 930 bin varil azalarak 30.83 milyon varil oldu. Raporun ayrıntılarına göre, Ocak ayında petrol üretimi en fazla düşen ülke Suudi Arabistan olurken bu düşüşü Birleşik Arap Emirlikleri ve Libya takip etti. Küresel Petrol arzı Ocak ayında bir önceki yılın Aralık ayına göre günlük 1.4 milyon varil azalarak 99.7 milyon varile geriledi. Küresel petrol talebi ise 2019 yılı için ortalama 1.4 bin varil artış ile 100.6 milyon varile yükseleceği tahmin ediliyor.

“İngiltere’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0.8 azalırken bir önceki yılın aynı ayına göre beklentilerin altında yüzde 1.8 arttı.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan Sanayi Üretimi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.9 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 4.2 daraldı.

“ABD’de açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi verisi Ocak ayında bir önceki aya göre değişim göstermezken bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.6 arttı.

“FOMC Komite Üyesi Bostic yaptığı değerlendirmede, Para politikasının nasıl ilerlemesi gerektiğine dair görüşlerinde çok değişiklik olmadığını ve tahminlerine göre ABD ekonomisi 2019 yılında yüzde 2.5 büyüme üzerinde kalırsa Fed’in 2019 yılında bir faiz artırımına gidebileceğine dair beklentilerini korumaya devam ettiğini belirtti. FOMC Komite Üyesi Mester yaptığı değerlendirmede, Şu anda tahminleri arasında resesyon ihtimalinin yer almadığı ifade ederken ABD’nin maksimum istihdamın biraz ötesinde olduğunu belirtti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan toparlanma eğilimi ile birlikte kur fiyatlamalarında yukarı yönlü hareketlerin yaşandığı gözlemlenirken liranın dolara karşı aynı kategoride değerlendirildiği gelişmekte olan ülke para birimlerinde yaşanan değer kayıplarının lira üzerinde negatif yansımaları sonrasında kurun gün içerisinde 5,2935 seviyeleri civarını test ettiği görüldü.

“BİST-100 endeksi günü yüzde 2.04 düşüş ile 101 bin 645 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8 milyar lira oldu. “

