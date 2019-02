PİYASALAR – Dolar 5.28, euro 5.96 ve sterlin 6.76 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Şubat () – Dövizler haftanın son işlem gününe Perşembe gününün kapanış düzeyine yakın değerlerde işlem görüyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu üyesi Lael Brainard, Fed'in 4 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu daraltma operasyonunun bu yılın sonundan önce durdurması gerektiğini söyledi ve "Fed bilançosunun normalleştirilmesi süreci yapması arzu edilen işi gerçekten yaptı. Bilanço küçültüme bu yıl sona ermeli" dedi. Fed, 4 trilyon dolar büyüklüğündeki bilançosunu aylık 50 milyar dolar küçültüyor.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2699 lirayı ve en yüksek 5.2933 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9197 lirayı ve en yüksek 5.9769 lirayı gördükten sonra 5.96 – 5.97 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7481 lirayı ve en yüksek 6.7743 lirayı gördükten sonra 6.76 – 6.77 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Analiz’in “Haftayı ABD verileri ile tamamlıyoruz…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan 2018 yılı 4.çeyrek öncü GSYİH verisine göre, Japonya ekonomisi 4.çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.3 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.4 büyüdü.

“Çin’de açıklanan Dış ticaret verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 9.1 yükselirken ithalat yüzde 1.5 geriledi. İlgili dönemde, dış ticaret fazlası 39.2 milyar oldu.

“Almanya’da açıklanan öncü GSYİH verilerine göre, Almanya ekonomisi 2018 yılı 4.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.0 ve bir önceki yılın aynı çeyreğinde beklentilere paralel yüzde 0.9 büyüdü.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü GSYİH verilerine göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2018 yılı 4.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre beklentilere paralel yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.2 büyüdü.

“ABD’de açıklanan Perakende Satışlar verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.2 düştü. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre, Sanayi Üretimi verisi 2018 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 1.4 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.8 düştü.

“TCMB tarafından yayımlanan Ödemeler Dengesi İstatistikleri 2018 yılı Aralık ayı verilerine göre, Cari işlemler açığı, bir önceki yılın Aralık ayına göre 6.313 milyar dolar azalarak 1.437 milyar dolar olarak gerçekleşti. On iki aylık cari işlemler açığı 27.633 milyar dolar oldu.

“TCMB Başkanı Murat Çetinkaya yaptığı değerlendirmede, enflasyon dinamiklerinde ikna edici iyileşme gözleninceye kadar sıkı duruşu koruyacaklarının ifade etti. Başkan, fiyat istikrarına yönelik kararlı duruşun mevcut şartlarda dengeli büyümeyi desteklediğini ifade ederken, fiyatlamalara dair öngörülebilirliğin artmasının fonlama koşullarını iyileştirip vadeleri daha da uzatarak ekonominin sağlıklı bir patikada ilerlemesine katkıda bulunacağını belirtti.

“TCMB tarafından yayımlanan Beklenti Anketi Şubat 2019 Raporuna göre, Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 16.45 iken, bu anket döneminde yüzde 15.91'e geriledi.

“12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 15.91 iken, bu anket döneminde yüzde 15.47 oldu.

“2019 yıl sonu döviz kuru (dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 6.18 lira iken, bu anket döneminde 5.99 liraya geriledi. Dün, Yurtiçinde yoğun veri akışı ile birlikte kur fiyatlamalarında oynaklığın arttığı görülürken kurda 5.3233 seviyeleri civarının test edildiğini gördük.

“Gün içerisinde, ABD’de açıklanan verilerin karmaşık bir görünüm sergilemesi sonrasında kurun kazançlarını koruyamadığı ve günü düşüş ile 5.2704 düzeyinde tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü, yüzde 0.48 değer kazanımı ile 102 bin 129 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.8 milyar lira oldu.

“Bugün, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard and Poors’un (S&P) Türkiye’nin kredi notu ve görünümü dair açıklama yapması bekleniyor. “