PİYASALAR -  Dolar 5.25, euro 5.99, sterlin 6.92 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Ocak () – Dövizler haftanın ilk işlem gününe Cuma kapanış düzeylerinin altında başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.1174 lirayı ve en yüksek 5.2797 lirayı gördükten sonra 5.25 – 5.26 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9773 lirayı ve en yüksek 6.0283 lirayı gördükten sonra 5.99 – 6.0 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6. 9199 lirayı ve en yüksek 6. 9794 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.93 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Fed bilanço normalleşme sürecine ara verecek mi?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Almanya’da açıklanan IFO İş Dünyası Güven Endeksi Ocak ayında 99.1 düzeyinde gerçekleşti. 2018 yılı Aralık ayı verisi 101 düzeyinde açıklanmıştı.

“Avrupa Merkez Bankası (ECB) anketine katılan uzmanların Euro Bölgesi için büyüme ve enflasyon tahminlerini aşağı yönlü revize ettikleri açıklandı. ECB Profesyonel Tahminciler Anketi sonuçlarına göre, Euro Bölgesi ekonomisi için 2019 yılı için büyüme beklentisi yüzde 1.8’den yüzde 1.5’e ve 2020 yılı için yüzde 1.6’dan yüzde 1.5’e revize edildi.

“Euro Bölgesi’nde enflasyon beklentisi 2019 yılı için yüzde 1.7’den yüzde 1.5’e ve 2020 yılı için ise yüzde 1.7’den yüzde 1.6’ya aşağı yönlü revize edildi. ABD borsaları Cuma gününü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Sektörel Güven Endeksleri Ocak 2019 verilerine göre, Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Aralık ayında 81.5 iken, Ocak ayında yüzde 4.0 düşüş ile 78.3’e geriledi.

“Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ocak ayında yüzde 4.0 azalarak 92.5’e geriledi. Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 55.4 iken, Ocak ayında yüzde 2.5 artarak 56.7 ‘ye yükseldi.

“TCMB tarafından yayımlanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında imalat sanayi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), bir önceki aya göre 0.3 puan artarak yüzde 74.4 seviyesinde gerçekleşti.

“TCMB tarafından yayımlanan İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi raporuna göre, 2019 yılı Ocak ayında Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1.5 puan artış ile 93 düzeyine yükseldi. Haftanın son işlem gününde, küresel piyasalarda ABD kaynaklı gelişmelerin dolar üzerinde baskı oluşturması ve lirada yaşanan gün içi dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5.2561 – 5.2927 aralığında hareket ettiği ve günü 5.2629 düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0,03 yükseliş ile 101 bin 801 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.4 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.05 düşüş ile yüzde 18.19 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.15 düşüş ile yüzde 15.44 düzeyinde haftayı tamamladı.”