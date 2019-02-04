PİYASALAR – Dolar 5.22, euro 5.98 ve sterlin 6.83 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 4 Şubat () – Enflasyon verisi beklenirken dövizler erken işlemlerde hafif yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2076 lirayı ve en yüksek 5.2302 lirayı gördükten sonra 5.22– 5.23 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9575 lirayı ve en yüksek 5.99 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8098 lirayı ve en yüksek 6.8469 lirayı gördükten sonra 6.83 – 6.84 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Kar satışı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, istihdamın artmasına rağmen ücret artışlarının zayıf olduğu tarım dışı istihdam verisi sonrası dünya borsalarının haftayı pozitif bir havada kapattığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Zayıf dolar, düşük faiz ikilisi küresel büyümede aşağı yönlü risklere rağmen risk iştahını desteklemeye devam ediyor.

“Son 22 yılın en iyi Ocak ayının ardından Borsa İstanbul Şubat ayına satıcılı bir seyirle başladı. MSCI Türkiye yüzde 1.9 gerileyerek gelişmekte olan piyasalardan negatif ayrıştı. 31 Mart yerel seçimleri sorası Türkiye’nin IMF ile stand-by anlaşmaya gideceğime yönelik dedikoduların yalanlaması satışlara gerekçe olarak gösterildi. Bizce asıl neden sert yükseliş sonrası gelen kar satışları.

“ABD ve Asya borsalarının seyri Borsa İstanbul’da hafif yukarı yönlü bir açılışa işaret ediyor.

“BİST-100 için destek ve direnç noktaları olarak 102 bin 500 ve 104 bin seviyeleri öne çıkıyor.

“Yurtiçi veri akışında bugün Ocak ayı enflasyon rakamları (İş Yatırım yüzde 1.1, Piyasa yüzde 1.0) izlenecek.

“Yurtdışında ABD fabrika siparişleri günün en önemli verisi.”