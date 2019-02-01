PİYASALAR – Dolar 5.21, euro 5.96 ve sterlin 6.83 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 1 Şubat () – ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımları konusunda daha temkinli bir yaklaşım benimsemesiyle küresel piyasalarda gerileyen dolar, haftanın son işlem gününe 5.20 lira sınırında başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.1595 lirayı ve en yüksek 5.2138 lirayı gördükten sonra 5.21– 5.22 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9080 lirayı ve en yüksek 5.9673 lirayı gördükten sonra 5.96 – 5.97 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7711 lirayı ve en yüksek 6.8340 lirayı gördükten sonra 6.83 – 6.84 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Analiz’in “Piyasalar global PMI rakamları ve ABD TDİ verisine odaklandı…”1 başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Çin’de açıklanan İmalat PMI verisi Ocak ayında beklentilerin hafif üzerinde 49.5 düzeyinde gerçekleşti. Çin’de gerçekleşen İmalat Dışı PMI verisi Ocak ayında beklentilerin üzerinde artış ile 54.7 düzeyine yükseldi.

“Almanya’da açıklanan Perakende Satışlar verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 4.3 azaldı.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü GSYİH verisine göre, Euro Bölgesi ekonomisi 2018 yılı 4.çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0.2 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.2 ile beklentilere paralel büyüdü. Euro Bölgesi’nde açıklanan İşsizlik Oranı verisi Aralık ayında beklentilere paralel yüzde 7.9 oldu.

“ABD’de açıklanan Chicago PMI verisi Ocak ayında bir önceki aya göre geriledi ve 56.7 oldu. ABD’de açıklanan Yeni Konut Satışları verisi Kasım ayında beklentilerin üzerinde yüzde 16.9 artış ile 657 bine yükseldi. ABD borsaları günü karmaşık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerine göre; 2018 yılı Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 0.2 artış ile 13,879 milyar dolar ve ithalat yüzde 28.3 azalış ile 16,553 milyar dolar olarak gerçekleşti. İlgili dönemde dış ticaret açığı yüzde 71.1 azalarak 2,674 milyar dolara geriledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın açıkladığı Sınır İstatistikleri verilerine göre, 2018 yılında Ülkemize Gelen ziyaretçilerin sayısı 2017 yılı Ocak-Aralık dönemine göre yüzde 21.45 artış ile 46 milyon 112 bin 592 oldu.

“Küresel piyasalarda dolarda devam eden zayıf görünüm ve lirada yaşanan değer kazanımları sonrasında kurun fiyatlamalarda dün, 5.1600 seviyeleri civarına kadar gerilediği ve günü bu seviyenin hafif üzerinde 5.1643 düzeyinde tamamladığı görüldü.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.11 düşüş ile 104 bin 74 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 10 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.52 düşüş ile yüzde 18.11 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 0.21 yükseliş ile yüzde 14.33 düzeyinde günü tamamladı.”