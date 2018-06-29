Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Haziran () – Erken işlemlerde en düşük 4.5655 ve en yüksek 4.5995 lirayı gören dolar 4.57 – 4.58 lira aralığında işlem görüyor.
Euro, en düşük 5.3022 ve en yüksek 5.3438 lirayı gördükten sonra ve 5.32 – 5.33 lira aralığında işlem görüyor.
Sterlin en düşük 5.9924 ve en yüksek 6.0202 lirayı gören sterlin de5.99 – 6.0 lira aralığında işlem görüyor.
Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) dün, günlük yüzde 0.28 artışla 96 bin 227 puanda kapandı.
PİYASALAR – Dolar 4.57, euro 5.32 ve sterlin 5.99 lirada
Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Haziran () – Erken işlemlerde en düşük 4.5655 ve en yüksek 4.5995 lirayı gören dolar 4.57 – 4.58 lira aralığında işlem görüyor. Euro, en düşük 5.3022 ve en yüksek 5.3438 lirayı gördükten sonra ve...
Mahmut Can Emir / İstanbul, 29 Haziran () – Erken işlemlerde en düşük 4.5655 ve en yüksek 4.5995 lirayı gören dolar 4.57 – 4.58 lira aralığında işlem görüyor.
YORUM EKLE