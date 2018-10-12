PİYASALAR - Brunson duruşması öncesinde dolar 5.90 liranın da altında

İstanbul, 12 Ekim () - Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın bugün yapılacak duruşmada serbest bırakılabileceğine ilişkin haberlerin de etkisiyle, dolar erken saatlerde 5.90 liranın da altına gerileyerek 5.8751 liraya kadar indi.

NBC News televizyonu ve Washington Post gazetesinin dünkü haberlerinde, iki ülkenin Brunson aleyhindeki bazı suçlamalardan vazgeçileceği ve bugünkü duruşmada ya da bir süre sonra serbest bırakılacağı konusunda bir anlaşmaya vardıkları belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert başkent Washington'da düzenlediği basın toplantısında, NBC'nin "iki ülkenin Brunson'ın serbest kalması için anlaştı" iddiasıyla ilgili olarak, "Benim haberdar olduğum bir anlaşma yok. Hukuki süreç devam ediyor" dedi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.8501 lira ve en yüksek 5.9442 lirayı gördükten sonra 5.86 - 5.87 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7736 lira ve en yüksek 6.9024 lirayı gördükten sonra 6.80 - 6.81 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.7581 lira ve en yüksek 7.8744 lirayı gördükten sonra 7.77 - 7.78 lira aralığında harekmet ediyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de, dün yaptığı açıklamada Brunson'un serbest bırakılması için umutlu olduğunu söylese de, bu konuda iki ülke arasında bir anlaşma olduğuna ilişkin haberleri doğrulamadı.

"Türkiye’nin yarınki duruşmada, suçsuz olan ve yıllardır Türkiye'de haksız yere tutuklu kalan bu iyi adamı serbest bırakma yolunu seçeceği ve kendisini serbest bırakacağı umudumuz devam ediyor" diyen Pence, "Başkan (Donald) Trump, Brunson ailesi ve kilisesi ile ülkesinde bir araya gelene kadar sağlam durmaya devam edeceğimizi açıkça belirtti" dedi.

ABD dün ayrıca dört senatör, dün yaptıkları ortak açıklamada, "ABD ve Türkiye NATO'da müttefiktir ve bölgesel güvenlik ve istikrarla ilgili birçok ortak kaygıları vardır... İlişkilerimizde bu kötü sayfayı kapatmanın zamanı geldi" dediler.

