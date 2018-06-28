PİYASALAR – Borsa İstanbul Endeksi güne 95 bin puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) bir önceki günü, günlük yüzde 1.64 artışla 95 bin 954 puandan kapadıktan sonra yeni güne yüzde 0.15 düşüşle 95 bin 807 puandan başladı.

Erken işlemlerde en düşük 4.6136 en yüksek 4.6467 lirayı gören dolar 4.64 – 4.65 lira aralığında işlem görüyor.

Euro da, en düşük 5.3310 en yüksek 5.3690 lirayı gördükten sonra ve 5.36 – 5.37 lira aralığında işlem görüyor.

Erken işlemlerde en düşük 6.0567 en yüksek 6.0853 lirayı gören sterlin de 6.07 – 6.08 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) bir önceki işlem gününü, günlük yüzde 1.64 artışla 95 bin 954 puandan kapamıştı.;

İş Yatırım'ın "Fırtına şiddetleniyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşının küresel piyasaları hareketlendirdi" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Dünya piyasalarındaki satış dalgası Kudlow’un açıklamaları sonrası sertleşti. Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kudlow’un Çin’e karşı yaptırımlarda geri adım atılmayacağı açıklaması sonrası gelişmekte olan piyasalardaki fırtına şiddetlendi. "Gelişmekte olan ülke ETF’lerinden çıkış 2016 Kasım ayından beri en yüksek seviyeye ulaştı.

"Politik belirsizliğin kalkmasını arkasına alan Türkiye piyasaları dünyadan pozitif ayrışmaya devam ediyor. MSCI Türkiye gelişmekte olan piyasaların dün yüzde 4.0'ı yendi. Uzun vadeli Türk lirası tahvillerde 30 baz puan değer kazandı. Uzun zamandan beri gördüğümüz en net pozitif ayrışma.

"Dünya piyasalarındaki satışlar devam ederse Türkiye’nin pozitif ayrışması zorlaşır."