Piyasalar – Borsa Endeksi günü 95 bin puan üzerinde kapattı

Hilal Sarı / İstanbul, 21 Haziran () – Güne yüzde 0.04 artışla 94 bin puanın üzerinde başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günlük yüzde 0.53 artışla 95 bin 57 puandan kapandı. Erken işlemlerde en düşük 4.7292 lirayı gören...