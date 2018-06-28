PİYASALAR –Borsa 96 bin puanın üzerinde, dövizler düşüşten sonra sakin

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Haziran () – Güne, günlük yüzde 0.15 düşüşle 95 bin 807 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) kapanış saatine yaklaşırken, günlük yüzde 0.46 artışla 96 bin 394 puanda.

Gün içinde en yüksek 4.6516 ve en düşük 4.5766 lirayı gören dolar 4.59 – 4.60 lira aralığında işlem görüyor.

Euro da, en yüksek 5.3690 ve en düşük 5.3003 lirayı gördükten sonra ve 5.32 – 5.33 lira aralığında işlem görüyor.

Erken işlemlerde en yüksek 6.0882 ve en düşük 5.9850 lirayı gören sterlin de 6.02 – 6.03 lira aralığında işlem görüyor.