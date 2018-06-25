PİYASALAR – Borsa 94 bin puanın altına geriledi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Haziran () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri sonrasında haftaya yüzde 3.55 artışla 99 bin 256 puanda başladıktan sonra, günlük yüzde 2.19 düşüşle 93 bin 757 puana düştü.

Erken işlemlerde en düşük 4.5343 lirayı gören dolar 4.7235 liraya kadar yükseldikten sonra 4.69 – 4.70 lira aralığında;

Euro da, en düşük 5.2849 lira ve en yüksek 5.5020 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralığında;

Gün içinde en düşük 6.0159 lirayı gören sterlin 6.2601 liraya kadar yükseldikten sonra 6.23 – 6.24 lira aralığında işlem görüyor.