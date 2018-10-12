PİYASALAR – BIST100 yüzde 2.02 yükseldi, dolar 5.95 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Ekim () – Amerikalı rahip Andrew Brunson'ın bugün yapılan duruşma sonucunda serbest bırakılmasıyla; Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) günü yüzde 2.02 yükselişle kapatırken, duruşma sırasında 5.83 liraya kadar inen dolar 5.95 liranın üzerine döndü.

Rahip Brunson’ın serbest bırakılmasıyla;

- dolar en düşük 5.8311 lira ve en yüksek 5.9867 lirayı gördükten sonra 5.95- 5.96 lira aralığında,

- euro en düşük 6.7527 lira ve en yüksek 6.9489 lirayı gördükten sonra 6.86 - 6.87 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.6969 lira ve en yüksek 7.9359 lirayı gördükten sonra 7.81 - 7.82 lira aralığında hareket ediyor.

Borsa İstanbul Endeksi de, gün içinde en düşük 93 bin 389 ve en yüksek 97 bin 168 puan arasında yaklaşık 4 bin puanlık bir marj alanında hareket ettikten sonra 96 bin 657 puada kapanırken, Bankacılık Endeksi de yüzde 2.20 artışla 111 bin 589 puana yükseldi.