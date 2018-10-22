PİYASALAR – BİST100 yüzde 1.7 düşüşle 94 bin puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ekim () – Haftaya yüzde 0.79 artışla 97 bin 215 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün sonuna doğru yüzde 1.7 düşüşle 94 bin 815 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 2.03 artışla yüzde 19.12 düzeyine çıkarken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.16 artışla yüzde 25.84 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.6217 lira ve en yüksek 5.6851 lirayı gördükten sonra 5.68 - 5.69 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4953 lira ve en yüksek 6.5311 lirayı gördükten sonra 6.52 - 6.53 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3388 lira ve en yüksek 7.4047 lirayı gördükten sonra 7.37 - 7.38 lira aralığında hareket ediyor.