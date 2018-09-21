PİYASALAR –BİST100 yüzde 1.51 artışla 97 bin 560 puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Eylül () – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.50 artışla 96 bin 598 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) yüzde 1.51 artışla 97 bin 560 puana kadar yükseldi.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 2.60 artışla 105 bin 39 puana geriledi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.42 artışla yüzde 19.09 düzeyinde.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Yeni Ekonomi Planı (YEP) kapsamında, 2019’da enflasyon hedefinin yüzde 15 ve büyüme hedefinin de yüzde 3.3 olarak belirlendiğini açıklamasıyla gerileyen dövizler yeniden YEP öncesi düzeylerine döndüler. Erken işlemlerde;

YEP öncesi 6.19 lira olan dolar 6.2869 liraya kadar yükseldikten sonra, 6.26 - 6.27 aralığına döndü.

YEP öncesi 7.27 lira olan euro 7.4132 liraya kadar yükseldikten sonra 7.39 - 7.40 lira aralığına döndü.

YEP öncesi 8.18 lira olan sterlin 8.3311 liraya kadar yükseldikten sonra 8.29 - 8.30 lira aralığına döndü.

DOLAR endeksi yüzde 0.03 artışla 93.93 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.10 artışla 1.1789 düzeyinde.

Alnus Yatırım’ın “Stres Testi Zamanı” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

Bakan Albayrak’ın açıkladığı programın fiyat istikrarını, ekonomide dengelenmeyi ve bütçe disiplinini sağlamaya yönelik olduğu söylendi.

“Yeni ekonomi programı, iş dünya tarafından gerçekçi ve ayakları yere basan bir program olarak nitelendirildi.

éTabi bizim dikkatimizi çeken nokta, hedeflerin mevcut düzene uygun şekilde yani dolar kurunun 6.0 lira civarında kalmasına göre yapıldığı oldu. Doların 4.0 lira ye düşmesi yada 8.0 liraya çıkması halinde hedeflerin yine şaşacağı aşikar!

“Kaldı ki dolar kıtlığını aşmaya yönelik bir çözüm planı gözükmüyor. Bu yüzden dolar/lira hem Merkez’in faiz artırımı hem de plana rağmen 6.0 liranın altına gelmedi diyebiliriz. Çünkü dolara talep sürüyor. Geçen haftaki verilere göre, yerlilerin gerilemede dolar aldığı görülüyor. Üstelik sürecek de! Önümüzdeki ay borç geri ödemesi 8.0 milyar dolar olacak.

“Planın iki yeni hamlesi var. Birincisi Kitlesel Fonlama ve kripto para gibi yeni nesil finansman yöntemleri yaygınlaştırılacaktır.

“İkincisi Bankaların güncel mali yapılarını ve aktif kalitelerini tespit etmek için mali bünye değerlendirme çalışmaları yapılacaktır.

“Yani her hafta mali sonuçları net olan bankalar, Stres Testine sokulacak. Sonuçlara göre mali yapıları güçlendirilecek (yani bedelli sermaye artışları vb) ve alamadıkları kredileri yapılandıracak tedbirler devreye sokulacak.

“Bu konuda önceki gün Yeni İstanbul Yaklaşımının imzalandığını hatırlatmak gerekiyor. Ancak bankaların takipteki alacakları yüzde 3.0 seviyesinde iken “Batık kredilerin başka bir kuruma devredilmesi” saçma olur. Bu konudaki haberleri dün BDDK Başkanı “planda yok” diyerek yalanladı. Önümüzdeki günlerde bankalarla ilgili sermaye ihtiyaçları stres yaratabilecek konu olacaktır.

“Borsa İstanbul dünü kâr satışlarıyla yüzde 0.5 düşüşle 96 bin 121 seviyesinden sonlandırdı.

“ABD’de ise mükemmel hava devam ediyor: S&P 500 ve Dow Jones sırayla yüzde 0.95 ve yüzde 0.98 yukarıda rekor seviyelerden kapandı.”



