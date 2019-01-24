PİYASALAR- BİST100 yüzde 0.86 artıda, dolar 5.27 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak () – Güne yüzde 0.31 artışla 100 bin 453 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 100 bin 315 puanı gördükten sonra, yüzde 0.86 artışla, günlük en yüksek düzeyi olan 100 bin 990 puana yükseldi.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.96 artışla 134 bin 699 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.79 yüzde 18.20 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2778 lirayı ve en yüksek 5.2991 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0130 lirayı ve en yüksek 6.0453 lirayı gördükten sonra 6.0 – 6.01 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6. 8981 lirayı ve en yüksek 6. 9392 lirayı gördükten sonra 6.90 – 6.91 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Dar alanda paslaşmalar…” başlıklı günlük piyasa bülteninde yüksek oynaklık döneminden sonra piyasaların sakinleştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. MSCI Türkiye günü yüzde 1.4 yükselişle kapatarak sene başından beri getirisini yüzde 11.9’a taşıdı. Yükselişin son dönemde çok hızlı artan banka hisselerinden sanayi hisselerine yayılmasını sağlıklı bir gelişme olarak görüyoruz.

“Bugün yurtiçinde önemli bir haber akışı bulunmuyor. Yurtdışında gözler ECB toplantısı sonrasında Başkan Draghi’nin yapacağı konuşmada olacak. Avrupa’daki yavaşlama işaretlerine rağmen Draghi’nin net bir mesaj vermek için veri akışını izlemek için 7 Mart’ta yapılacak toplantıyı beklemeyi tercih edeceğini düşünüyoruz.

“ABD hükümetinin kapalı kalmaya devam etmesi durumunda ilk çeyrek büyümesinin sıfıra gerileyebileceği endişesine rağmen S&P 500 50-günlük ortalamasının üzerinde tutunmaya devam ediyor. Yükselen trende dönülmesi için yüzde 4.0 yükselişle 200 günlük ortalamanın aşılması gerekiyor.”