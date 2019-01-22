PİYASALAR - BİST100 yüzde 0.81 artışta, dolar 5.35 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () – Güne yüzde 0.04 artışla 97 bin 990 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde ne düşük 97 bin 856 puanı ve en yüksek 99 bin 8 puanı görükten sonra, yüzde 0.81 artışla 98 nim 724 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.68 artışla 130 bin 775 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve

iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasyıla yüzde 15.95 ve yüzde 18.04 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.32 lirayı ve en yüksek 5.3575 lirayı gördükten sonra 5.35 – 5.36 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0511 lirayı ve en yüksek 6.0842 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8632 lirayı ve en yüksek 6.8958 lirayı gördükten sonra 6.89 – 6.90 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım'ın "Yine gol olmadı " başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

"Olmadı... BIST 100 endeksi, 12. günde kazanarak kapatmaya çok yaklaşmıştı. Bitime 1 saat kala başlayan satışlarla günü yüzde 0.51 düşüşle 97 bin 955 puandan kapattı. En yüksek 99 bin 828 görüldü. 2012 ve 2016'nın ardından 2019 da 11lik ralli görmüş olduk. Nasip, başka zamana...Kim bilir belki bu yıl, belki gelecek yıl!

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ile ilgili 'Münbiç'i güvenliğe alıp, sahiplerine teslim edeceğiz. Sınırı güvenli hale bizzat kendimiz getireceğiz' derken enflasyonla ilgili 'Mal ve hizmet fiyatlarındaki akıl ve ahlak dışı artışlar' konusunda sitemde bulundu.

"İsviçre'nin Davos kasabasında Dünya Ekonomi Forumu bugün başlıyor. Zirvenin ana teması 'Küreselleşme 4: Dördüncü Sanayi Devrimi Çağında Küresel Yapıyı Şekillendirmek' Birkaç gün oradan gelen açıklamalar izlenecektir.

"IMF, Dünya Ekonomik Görünümüne ilişkin beklentilerini revize edip Davos'ta açıkladı. üç ay önceye göre farklar; 2019 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3.7'den yüzde 3.5'e indirdi. İndirimde ana etki Euro Bölgesinin yüzde 1.9 yerine yüzde 1.6 büyüceği tahmininden kaynaklandı. Almanya tahmini yüzde 1.9'dan yüzde 1.3'e çekildi. İtalya büyüme tahmini yüzde 1.0'den yüzde 0.6'ya çekildi. Avrupa'daki gelişmekte olan ekonomilerin yüzde 2.0 olan büyüme tahminini ise yüzde 0.7 ye indirdi. Buna gerekçe olarak da Türkiye’deki ekonomik daralmanın tahmin edilenden daha derin olmasını gösterdi. Ekim ayında Türkiye'nin büyüme tahmini yüzde 0.4 olarak açıklanmıştı.

"Ziraat Bankası'nın başlattığı 10 bin liraya kadar kredi kartı borçlarının yüzde 1.1 faizli ihtiyaç kredisi ile kapatılması kampanyasına Vakıfbank'ın ardından Halk Bankası da katıldı. Aslında özel bankaların da KOBİlerde olduğu gibi Hazine'den faiz farkını isteyip kendi kartlarını yapılandırması daha doğru olabilir. Aksi halde özel bankalar için bir miktar negatif bir gelişme olarak etkileri görülebilir.

"22 Aralık'ta kısmen kapanan ABD hükümeti döneminde borsa ralli yapmıştı. S&P500 Endeksi Noel tatili ile Martin Luther King tatili arasında 17 işgününde yüzde 13 yükseldi. Bugünse tatil dönüşünde kayıplarla başlayacaklar gibi."