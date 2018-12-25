PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.69 düşüşle 90 bin 896 puanda

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Aralık () – Güne yüzde 0.6 düşüşle 90 bin 980 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en yüksek 91 bin 206 puanı ve en düşük 90 bin 470 puanı gördükten sonra, gün sonunda yüzde 0.69 düşüşle 90 bin 896 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.55 düşüşle 116 bin 823 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.48 artışla yüzde 16.74 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 20.93 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2792 lirayı ve en yüksek 5.3404 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0158 lirayı ve en yüksek 6.1109 lirayı görükten sonra 6.02 – 6.03 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.7060 lirayı ve en yüksek 6.7836 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında hareket ediyor.