PİYASALAR - BİST100 yüzde 0.56 artışla başladı, dolar 5.24 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 13 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.56 artışla 104 bin 339 puanda başladı. Endeks Salı gününü 103 bin 762 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.69 düşüşle 137 bin 964 puana çekildi

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi veiki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde yüzde 14.69 yüzde 18.47 düzeyindeler.

Kansas City Fed Başkanı Esther George, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçmişteki faiz artırımlarının ekonomiyi ne kadar yavaşlattığını değerlendirmek için faiz artırımlarına ara vermesini desteklediğini söyledi ve enflasyon baskılarının çok güçlü görünmediğini, ancak global ekonominin gücü konusunda endişeler olduğunu vurguladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2390 lirayı ve en yüksek 5.2550 lirayı gördükten sonra 5.24 – 5.25 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9396 lirayı ve en yüksek 5.9630 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7680 lirayı ve en yüksek 6.7901 lirayı gördükten sonra 6.77 – 6.78 lira aralığında işlem görüyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Bugün, Euro Bölgesi sanayi üretimi verisi ile ABD TÜFE rakamı piyasaların odağında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, ABD’de Ulusal Bağımsız İşletmeler Federasyonu (NFIB) tarafından açıklanan küçük işletmeler güven endeksi verisi Ocak ayında piyasa beklentisi altında 101.2 düzeyinde gerçekleşti.

“Almanya Merkez Bankası (BUBA) Başkanı Weidmann yaptığı değerlendirmede, ECB’nin tahvil alımları bankanın bağımsızlığını tehlikeye atabileceğini ifade ederken merkez bankalarının aşırı yüklenmeye dikkat etmeleri konusunda uyardı. Başkan, Euro Bölgesi’nin hala krize dayanıklı olmadığını vurguladı. OPEC tarafından yayımlanan Aylık Petrol Piyasası Raporuna göre, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü’nün günlük ham petrol üretimi Ocak ayında geçen yılın aralık ayına göre günlük 797 bin varil azalarak 30 milyon 810 bin varile düştü. OPEC'in tahminine göre, bu yıl küresel petrol talebi geçen yıla göre 50 bin varil düşüşle günlük 100 milyon varile ulaşacağı öngörülürken OPEC ülkelerinin 2019'daki günlük ham petrol talebinin ise 30 milyon 600 bin varil olacağı tahmin ediliyor.

“İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Carney yaptığı değerlendirmede, küresel ekonomik büyümenin daha yavaş bir hızda istikrar kazanacağını bu bağlamda ABD ile Çin arasında devam eden ticaret savaşları ve artan korumacılık politikaları büyümeyi baskılayabileceğini ifade etti.

”Fed Başkanı Powell yaptığı değerlendirmede, Faiz kararlarının ekonomiye etki etmesinin zaman ile olacağına değinirken ABD ekonomisinin iyi bir durumda olduğunu ve resesyon ihtimalinin yükseldiğini hissetmediğini belirtti. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, Dün, küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kayıpları ve lirada yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında kur fiyatlamalarında 5.2484 seviyelerine varana dek geri çekilmelerin yaşandığı gözlemlendi.

“BİST-100 Endeksi günü yüzde 0.61 düşüş ile 103 bin 762 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.1 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün, yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti.”