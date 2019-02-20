PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.53 artıda, dövizler hafif yükseldi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Güne yüzde 0.24 artışla 101 bin 990 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 101 bin 618 puanı ve en yüksek 102 bin 543 puanı gördükten sonra, yüzde 0.53 artışla 102 bin 283 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.73 artışla 133 bin 713 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0ç59 artışla yüzde 15.22 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.68 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2772 lirayı ve en yüksek 5.3125 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9861 lirayı ve en yüksek 6.0337 lirayı gördükten sonra 6.02 – 6.03ira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8982 lirayı ve en yüksek 6.9303 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.93 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “GOÜ (gelişmekte olan ülkeler) rallisi güç kaybediyor” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Bloomberg haberine göre gelişmekte olan ülke ETF’lerine giriş 15 Şubat ile başlayan 5 günlük dönemde 313 milyon dolara gerileyerek yılın başından bu yana en düşük haftalık giriş oldu. Bir önceki hafta için açıklanan rakam 3.97 milyar dolar olmuştu.

“GOÜ EM endeksi ise 200 günlük ağırlıklı ortalamasının az farkla üzerinde kalmayı başarıyor. Türkiye endeksinin performansına baktığımızda ise, son dönemde göreceli zayıflamaya rağmen, yıl başından bu yana yüzde 13’lük getiri ile GOÜ endeksi getirisinin (yüzde 7.3) halen üzerinde. Dünkü işlemlerde 10 yıllık lira bono faizlerinde yükseliş dikkat çekiyor. 10 yıllık lira bono faiz oranı Ocak sonundaki yüzde 14.3 ‘lük en düşük seviyesine göre 83 baz puan genişlemiş oldu. Değerlemelerde kullandığımız 2019 tahmini 10 yıllık faiz oranını (yüzde 16) verim eğrisinin eğiminde düzeltme beklediğimizden değiştirmemiştik.

éBugün yurtiçinde Şubat ayı tüketici güven endeksi, yurtdışında ise piyasalar kapandıktan sonra açıklanacak Fed toplantısı notları önemli haber akışları. Tutanaklar Fed’in U dönüşü yaptığı 30 Ocak toplantısına ait olması açısından önem taşıyor.

“Dolar endeksinin 96.5 seviyesine kadar gerilemesi, liranın da dahil olduğu GOÜ kuralarında rahatlama yaratıyor. BIST 100 için aşağıda 101 bin destek seviyesi yukarıda ise 102 bin 200 ilk direnç seviyesi olarak ön plana çıkıyor.