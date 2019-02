PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.37 artışta, dövizler yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Şubat () – Günü yüzde 0.25 artışla 104 bin 652 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST), en düşük 104 bin 402 ve en yüksek 104 bin 977 puanı gördükten sonra, yüzde 0.37 artışla 104 bin 784 puanda

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 1.12 artışla 139 bin 350 puana yükeldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.48 artışla yüzde 14.80 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi br değişim göstermeyerek yüzde 18.44 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2667 lirayı ve en yüksek 5.2860 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9408 lirayı ve en yüksek 5.9647 lirayı gördükten sonra 5.95 – 5.96 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7778 lirayı ve en yüksek 6.8024 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Not artışı bekliyoruz” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dünün en ilginç haberleri; Futbol Federasyonunun, Milli takım hocası Lucesku’yu göndermesi -ki 17 maçta 4 galibiyet alabildi ve Türkiye Uluslar Liginde C liginden D ligine düştü- ve sebze & meyve satışlarının tanzimlerde başlamasıyla yoğun talebin olmasına paralel marketlerde de fiyatların düşmesiydi. Piyasada ise yabancılardan oluşan fırtına forvet hattının etkisiyle BIST100’ün yüzde 1.9 artışla 104 bin 394 seviyesinden kapanması büyük olay oldu. Bankalar yüzde 2.84 yükselişle lokomotif görevini gördü. Endeks artık 103 bin 500 üzerinde olduğundan önü açık. Üstelik rakip, savunma bile yapamıyor yani satıcı pek yok.

“Foreks anketine katılan piyasa uzmanları -biri hariç- S&P’nin bu Cuma günü yapacağı Türkiye gözden geçirmesinde not artışı beklemiyor. Merak edilen o bir kişinin biz olduğumuzu söyleyelim. Zira S&P not artırmalı, artırmazsa 'pintilik yapıyor' demektir; ama, görünümü iyileştirmesini de kabul edebiliriz. Eğer hiçbir şey yapmazsa, Türkiye’ye hakaret etmiş sayarız. Zira 17 Ağustosta kurun yükseldiği dönemde korkarak hızla notu Türkiye için en düşük seviye olan B+ indirmişlerdi. O günden beri ekonomi yönetiminde, bankalarda, piyasalardaki başarıya karşın Junk (Çöp) seviyesinin altında tutmaya devam ederlerse art niyet bile aranabilir. Bakın örnek verelim: notun indiği gün 10 yıllık Türkiye faizi yüzde 22.2 iken bugün yüzde 14.7, dolar o gün 6.06 lira iken bugün 5.28 lira.

“Bu arada belirtelim; 148 ülkenin kredi notlarını inceleyip dünya kredi notu liginde Türkiye’nin yerini ve gelişimini incelediğimiz çalışmamızı yarın 11.30 da yayınlayacağız. En iyi nota sahip Şampiyonlar Ligindeki ülkeler ve Türkiye’nin dengi ülkeler hangileri gibi sorulara net cevaplar gözükecektir.

“Diğer taraftan bu yükselişte global piyasalarda ABD'nin yavaşlamasının bayramı bize önemli katkı sağlıyor. Zira o yavaşlayacak ki Fed faizi artırmasın ve paranın maliyeti artmasın. Ancak ABD tarım dışı istihdam verisi sonrasında doların biraz güçlendiğini görüyoruz. Dünün global para hareketi, Doların dünyada değer kazanmasıydı. Dolar Endeksi yüzde 0.4 yükselirken gelişmekte olan ülke paralarına karşı yüzde 0.35 değer kazandı ki Latin Amerika paralarına karşı bu kazanç yüzde 0.7 oldu. Lira ise yüzde 0.4 kayıp ile global hareketin ortalamasına paralel seyretti. Dün yüzde 1.2 değer kaybeden Arjantin pesosu bu sabah kayıplarını biraz telafi etmiş gözüküyor. Yarın ki ABD TÜFE’si önemli.

“Trump, ‘Çin ile büyük bir anlaşma yapacağız’ derken Cuma günü süresi dolacak ABD hükümetinin açık kalması konusunda da uzlaşma haberleri geliyor. Yani hem hükümet açık kalacak hem Çin ile anlaşma yapılacak. Bundan iyisi Şam’da kayısı!”