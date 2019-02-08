PİYASALAR – BİST100 yüzde 0.28 düşüşle başladı, dolar 5.26 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), haftanın son işlem gününe yüzde 0.28 düşüşle 102 bin 494 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 0.19 artışla 102 bin 784 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.3 düşüşle 133 bin 828 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.76 artışla yüzde 14.62 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.40 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2537 lirayı ve en yüksek 5.2781 lirayı gördükten sonra 5.26– 5.27 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9582 lirayı ve en yüksek 5.9971 lirayı gördükten sonra 5.97 – 5.98 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8098 lirayı ve en yüksek 6.8441 lirayı gördükten sonra 6.82 – 6.83 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Satış dalgası sertleşiyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, dünya borsalarında satışların sertleştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Avrupa ekonomisindeki sert yavaşlama ve ABD – Çin dış ticaret görüşmelerinin tıkanması endişesi ABD borsasında yüzde 1.0, Euro Bölgesinde yüzde 2.0 civarında satışa yol açtı.

“Risk iştahındaki bozulma işaretlerine rağmen Borsa İstanbul’da henüz önemli bir satış baskısı görülmüyor. MSCI Türkiye dün yüzde 0.6 gerileme ile MSCI Doğu Avrupa’ya (yüzde – 1.5) göre daha dirençli bir seyir izledi. Ancak tahvil ve döviz piyasası fiyatlamalarında dünyaya göre daha sert bir düzeltme görüyoruz.

“Avrupa’nın büyümesine duyarlı otomotiv, beyaz eşya üreticilerinde Borsa İstanbul’a göre daha sert satışlar görebiliriz.”