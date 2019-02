PİYASALAR - BİST100 yüzde 0.25 artışta, dolar 5.30 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Şubat () – Güne yüzde 0.15 artışla 102 bin 866 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 102 bin 223 puanı ve en yüksek 103 bin 16 puanı gördükten sonra, yüzde 0.25 artışla 102 bin 967 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.78 artışla 136 bin 271 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.13 artışla yüzde 14.94 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 2.15 düşüşle yüzde 18.2 düzeyine geriledi.

Gün ortası işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2703 lirayı ve en yüksek 5.3164 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9550 lirayı ve en yüksek 6.0132 lirayı gördükten sonra 6.0 – 6.01 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8038 lirayı ve en yüksek 6.8639 lirayı gördükten sonra 6.85 – 6.86 lira aralığında işlem görüyor.

Alnus Yatırım’ın “Hoş olmadı“ başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Başkan Trump; Cuma ‘görüşmeler oldukça iyi gidiyor, eğer bir anlaşmaya varabilirsek tarifeleri kaldırmak benim için bir onur olacaktır’ derken Pazar ‘Ticaret görüşmeleri hususunda Çin ile önemli görüşmeler yapıldı. Birçok açıdan çok önemli ilerlemeler kaydedildi’ dedi. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile, bu hafta Washington'da yapılacak ABD-Çin görüşmelerinden bir süre sonra bir araya geleceğini de aktardı. Büyük başkan sayesinde dünyadaki güzel hava devam ediyor diyebiliriz. Bu sabah itibariyle bizim Cuma kapanışımıza göre SP500 Endeks future yüzde 0.4 artış göstermiş durumda iken (ABD bugün tatilde olacak) Emerging Market Endeksi yüzde 0.7 artış yaşıyor. Dolar da gevşemeye devam ettiğinden Dolar Endeksi yüzde 0.35 aşağıda. Avrupa'nın paralarının ise yüzde 0.5 değer kazandığı görülüyor. Lira ise yüzde 0.2 değer kazanabildi. Biraz az değer kazanmasında S&P'nin cuma akşamı Türkiye gözden geçirmesinde B+ Durağan olan notu değiştirmemesi etkili olmakta. Yani şimdilik etkisi 2 kuruşluk bir etki...

“S&P açıklama ve tahminleri pek hoşumuza gitmedi. Türkiye’nin finansal ve ödemeler dengesi baskılarına verdiği tepkilerin büyük ölçüde geçici olduğu belirtilen kurum açıklamasında, tepkilerin temel ekonomik zayıflıkları çözmekten daha çok semptomların hafifletilmesine odaklı olduğunu ifade edildi. S&P, ekonominin 2019'da yüzde 0.5 küçülmesini, 2020'de yüzde 3.4, 2021 ve 2022'de yüzde 3.2 büyüme kaydetmesini öngörüyor. Şunu belirtmekte fayda var: Ak Parti iktidara geldiği 2002 yılından beri Türkiye'nin büyüme ortalaması yüzde 5.9 olmuştu. (aynı dönemde Katar yüzde 10, Çin yüzde 9.4 büyüdü) S&P şimdi diyor ki Türkiye hastalığı tedavi edemediğinden yavaşlamaya alışmalı.

“Kurumun açıklamasında ekonomiye olan güveni artıracak, cari açığı azaltıp enflasyonu kontrol altına alacak şeffaf bir ekonomi programının uygulanması durumunda Türkiye’nin notunun yükseltilebileceğinin altı çizildi. Yani YEP'in 2019'da başarılı olması halinde 2020'de not BB- ye çıkarılabilir. Ayrıca olası bir not indirimi için ekonomik büyüme performansının kurum beklentisinin altında gerçekleşmesi ihtimaline dikkat çekildi. Yani kriz derinleşirse notu B+'dan B'ye indirecek. Bu noktada Bakan Albayrak'ın güven verici açıklamaları dikkat çekmekte: ‘Ağustos'tan bu yana kurda yüzde 30'a yakın iyileşme yaşandı. Bu faizler iyi ama yeterli değil, daha da düşecek inşallah. Siz elinizdeki dolarları tutmaya devam edin, bakın ne olacak!’ dedi.