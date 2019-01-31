PİYASALAR - BİST100 yüzde 0.11 düştü, dolar 5.16 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 31 Ocak () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 103 bin 409 puanı ve en yüksek 105 bin 930 puanı gördükten sonra, yüzde 0.11 düşüşle 104 bin 74 puanda kapandı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.62 düşüşle 138 bin 83 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 4.29 düşüşle yüzde 14.27’ye gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.60 artışla yüzde 18.39 düzeyine yükseldi.

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri sabit tutmasıyla dövizler, Çarşamba günkü kapanış düzeylerinin altına geriledi. Fed, iki gün süren Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından beklentilere paralel olarak yüzde 2.25 ile yüzde 2.5 arasında sabit tuttu. Fed'in, faizleri sabit tutması ve yeni faiz artışı için "sabırlı" olacağı sinyalini vermesi üzerine küresel piyasalarda gerileyen dolar 5.16 liraya kadar düştü.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.1631 lirayı ve en yüksek 5.2422 lirayı gördükten sonra 5.16 – 5.17 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9358 lirayı ve en yüksek 6.0391 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7763 lirayı ve en yüksek 6.8927 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında hareket ediyor.