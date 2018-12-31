PİYASALAR – BİST100 yılın son gününe yüzde 0.27 artışla başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 31 Aralık () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yılın son gününe yüzde 0.27 artışla 90 bin 675 puanda başladı. Endeks Cuma gününü yüzde 0.59 düşüşle 90 bin 435 puanda tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.11 artışla 117 bin 230 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişiklik göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.49 ve yüzde 19.73 oldu.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2615 lirayı ve en yüksek 5.3109 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0161 lirayı ve en yüksek 6.1041 lirayı gördükten sonra 6.04– 6.05 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.6900 lirayı ve en yüksek 6.7813 lirayı gördükten sonra 6.72 – 6.73 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Yatırım’ın “Piyasalar yeni yıl tatiline hazırlanıyor…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan öncü Sanayi Üretimi verisi Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1.1 daraldı.

“Almanya’da açıklanan öncü Tüketici Fiyat Endeksi verisi Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0.1 ve bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1.7 arttı.

“ABD’de açıklanan Chicago PMI verisi Aralık ayında beklentilerin aksine artarak 65.4 düzeyine yükseldi. ABD’de açıklanan Askıdaki Konut Satışları verisi Kasım ayında yüzde 0.7 düştü. ABD borsaları Cuma gününü karışık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Ekonomik Güven Endeksi verilerine Aralık ayı verilerine göre, Ekonomik güven endeksi Kasım ayında 73.7 iken, Aralık ayında yüzde 2.0 artarak 75.2 düzeyine yükseldi.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, 2018 yılı Kasım ayında Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18.97 arttı. 2018 yılı Ocak-Kasım döneminde Ülkemizi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 22.25 arttı.

“Haftanın son işlem gününde, dolarda yaşanan dalgalanma ile birlikte kurun fiyatlamalarda 5,2998 seviyeleri civarını test ettiği fakat lirada yaşanan toparlanma eğilimi sonrasında günü 5.2648 seviyeleri düzeyinde tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi Cuma gününü yüzde 0.59 düşüş ile 90 bin 435 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 3.2 milyar lira oldu.

“TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24 düzeyinde kaldı.

“Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 1.20 düşüş ile yüzde 19.73 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.72 düşüş ile yüzde 16.49 düzeyinde Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi 362.71 düzeyinde olduğu izleniyor."