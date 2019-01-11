PİYASALAR – BİST100 son işlemlerde 91 bin puan düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ocak () – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.34 artışla 91 bin 503 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en yüksek 92 bin 28 puanı ve en düşük 91 bin 263 puanı gördükten sonra kapanış saati yaklaşırken yüzde 35artışla 91 bin 520 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.99 artışla 115 bin 621 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.24 düşüşle yüzde 16.67’ye ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.71 düşüşle yüzde 18.94’e geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4112 lirayı ve en yüksek 5.5001 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2260 lirayı ve en yüksek 6.3349 lirayı gördükten sonra 6.30 – 6.31 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9010 lirayı ve en yüksek 7.0462 lirayı gördükten sonra 7.02 – 7.03 lira aralığında hareket ediyor.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri daha da artırmasına karşı olan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, "Faiz artırımına ara vermek için nedenler giderek güçleniyor" dedi.

Chicago Fed Başkanı Charles Evans da Milwaukee Business Journal'ın etkinliğinde yaptığı konuşmada, Fed'in faiz artırımı için bekleyebileceği görüşünü yineledi ve "Fed'in faizleri artırmadan önce beklemek için iyi bir kapasitesi var" dedi.

