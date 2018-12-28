PİYASALAR – BİST100 son işlemlerde 90 bin puan düzeyinde

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Aralık () – Haftanın son işlem gününe yüzde 0.22 artışla 91 bin 174 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en yüksek 91 bin 495 puanı ve en düşük 90 bin 107 puanı gördükten sonra, haftanın son işlemlerinde yüzde 0.64 düşüşle 90 bin 395 puanda.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.46 düşüşle 117 bin 79 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.72 düşüşle yüzde 16.49 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 1.20 düşüşle yüzde 19.73 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2545 lirayı ve en yüksek 5.3015 lirayı gördükten sonra 5.27 – 5.28 lira aralığında,

- euro en düşük 5.0257 lirayı ve en yüksek 6.0816 lirayı görükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6574 lirayı ve en yüksek 6.7207 lirayı gördükten sonra 6.69 – 6.70 lira aralığında hareket ediyor.