PİYASALAR – BİST100 haftaya yüzde 0.79 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ekim () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) haftaya yüzde 0.79 artışla 97 bin 215 puandan başladı, endeksi bir önceki haftayı 96 bin 455 puandan kapamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.65 düşüşle 115 bin 706 puana indi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.05 artışla yüzde 18.73 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise bir değişim göstermeyerek yüzde 25.80 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.6325 lira ve en yüksek 5.6540 lirayı gördükten sonra 5.63 - 5.64 lira aralığında,

- euro en düşük 6.4946 lira ve en yüksek 6.5240 lirayı gördükten sonra 6.50 - 6.51 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.3710 lira ve en yüksek 7.3950 lirayı gördükten sonra 7.37 - 7.38 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Gözler 3. çeyrek şirket karlarında…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, piyasaların haftaya Çin’den gelen iyi haberlerle başladığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in özel sektöre destek verecekleri açıklaması sonrası Şangay borsası haftaya yüzde 4.0’ün üzerinde kazançla başladı.

“ABD vadelileri ve Japonya borsasında da hafif değer kazancı görülüyor.

“Bu hafta piyasaların gündemindeki en önemli konu 3. çeyrek şirket karları ve Perşembe günü yapılacak PPK toplantısı olacak.“