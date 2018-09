PİYASALAR –BİST100 haftaya yüzde 0.30 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Eylül () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yeni haftaya yüzde 0.30 artışla 98 bin 284 puandan başladı. Endeks geçen haftanın son işlem gününü yüzde 1.94 artışla 97 bin 988 puandan tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yeni haftaya yüzde 1.03 artışla 106 bin 60 puandan başladı.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.37 düşüşle yüzde 18.94 düzeyinde.

Erken işlemlerde:

- dolar en düşük 6.2792 ve en yüksek 6.3325 lirayı gördükten sonra 6.29 – 6.30 lira aralığında,

- euro en düşük 7.3735 ve en yüksek 7.4390 lirayı gördükten sonra 7.39 – 7.40 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.2176 lira ve en yüksek 8.3149 lirayı gördükten sonra 8.25 – 8.26 lira aralığında işlem görüyor.

DOLAR endeksi yüzde 0.16 artışla 94.36 düzeyinde.

EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.14 düşüşle 1.1731 düzeyinde.

Ahlatçı Yatırım’ın “Gelişmekte Olan Ülke Para Birimleri Haftaya Baskılı Başladı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya’da açıklanan Ulusal TÜFE verisi Ağustos ayında bir önceki aya göre artış ile yüzde 0.5 düzeyinde gerçekleşti. Japonya’da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Eylül ayında piyasa beklentisinin altında 52.9 düzeyinde gerçekleşti.

“Almanya’da açıklanan öncü İmalat PMI verisi Eylül ayında bir önceki aya göre geriledi ve 53.7 seviyesinde gerçekleşti. Almanya’da açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Eylül ayında beklentilerin üzerinde 56.5 düzeyinde gerçekleşti.

“Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü İmalat PMI verisi bir önceki aya göre düşüş ile 53.3 seviyesine geriledi. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Eylül ayında beklentilerin üzerinde 54.7 düzeyinde gerçekleşti.

“İngiltere Başbakanı Theresa May yaptığı açıklamalarda, İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma sürecinin (Brexit) çıkmaza girdiğini ve anlaşmasız bir Brexit’in kötü bir anlaşmadan daha iyi olabileceğine yönelik söylemleri sonrasında Sterlin’de yaşanan değer kayıpları ile birlikte GBPUSD paritesinin 1.3054 seviyeleri civarına kadar gerilediğini gördük.

“ABD’de açıklanan öncü İmalat PMI verisi Eylül ayında piyasa beklentisi üzerinde artış ile 55.6 seviyesine yükseldi. ABD’de açıklanan öncü Hizmet PMI verisi Eylül ayında beklentilerin aksine geriledi ve 52.9 oldu. ABD borsaları Cuma gününü karmaşık tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TCMB tarafından yayımlanan Uluslararası Yatırım Pozisyonu Gelişmeleri raporuna göre, 2018 Temmuz sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2017 yılsonuna göre yüzde 1.4 oranında azalışla 229.6 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 11.2 azalarak 620.3 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

“Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2017 yıl sonunda -465.7 milyar dolar iken 2018 Temmuz sonunda -390.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch yayımladığı Küresel Ekonomik Görünüm raporuna göre, Türkiye’nin büyüme tahminini 2018 yılı için yüzde 3.8 ve 2019 yılı için yüzde 1.2 olarak korudu. Kurum enflasyon tahminini 2018 yılı için yüzde 13’ten yüzde 20’ye ve 2019 yılı için ise yüzde 10.8’den yüzde 15’e yukarı yönlü revize ettiğini açıkladı.

“TCMB tarafından açıklanan Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi raporuna göre, 2018 yılı Eylül ayında Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE), bir önceki aya göre 7.6 puan azalarak 154.3 seviyesinde gerçekleşmiştir.

“Cuma günü, lirada devam eden oynaklık ve küresel piyasalarda dolarda yaşanan değer kazanımları ile birlikte kurun fiyatlamalarda 6.1897-6.3056 aralığında hareket ettiği ve günü 6.2878 seviyeleri civarında tamamladığını gördük.

“BİST-100 Endeksi Cuma günü yüzde 1.94 değer kazanımı ile 97 bin 988 puandan günü tamamladı. Toplam işlem hacmi 7.6 milyar lira olarak gerçekleşti. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti Cuma günü yüzde 24.06 seviyesinde gerçekleşti.

“Yurtiçi gösterge tahvil getirisi yüzde 0.32 yükseliş ile yüzde 25.40 ve On yıllık tahvil getirisi yüzde 0.37 düşüş ile yüzde 18.94 seviyesinde Cuma gününü tamamladı. 5 yıllık ülke CDS risk primi yüzde 0.02 düşüş ile 400,89 seviyeleri civarında olduğu izleniyor.”