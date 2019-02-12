PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 0.61 düşüşle kapattı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 12 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), gün içinde en düşük 103 bin 365 puanı ve en yüksek 104 bin 977 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.61 düşüşle 104 bin 977 puandan tamamladı..

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.62 düşüşle 136 bin 950 puana çekildi

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.27 düşüşle yüzde 14.69 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi yüzde 0.16 artışla yüzde 18.47 düzeyine yükseldi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2528 lirayı ve en yüksek 5.29 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.27 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9331 lirayı ve en yüksek 5.9647 lirayı gördükten sonra 5.94 – 5.95 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7599 lirayı ve en yüksek 6.8024 lirayı gördükten sonra 6.78 – 6.79 lira aralığında işlem görüyor.