PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 0.32 artışla 94 bin 747 puandan kapadı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 11 Ekim () – Ödemeler dengesinin, Ağustos ayında, beklentiler doğrultusunda, 2 milyar 592 milyon dolar ile 2015 Eylül ayından bu yana ilk kez cari fazla vermesiyle güne 93 bin 924 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), yüzde 0.32 artışla 94 bin 747 puandan kapandı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 0.72 artışla 107 bin 534 puana çekildi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek 20.07 düzeyinde kaldı, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 2.35 artışla yüzde 27 düzeyinde.

Gün sonu işlemlerde;

- dolar en düşük 5.9505 ve en yüksek 6.0855 lirayı gördükten sonra 5.99 - 6.0 lira,

- euro en düşük 6.8965 ve en yüksek 7.0518 lirayı gördükten sonra 6.94 - 6.95 lira,

- sterlin en düşük 7.8674 ve en yüksek 8.0586 lirayı gördükten sonra 7.93 - 7.4 lira düzeyinde hareket ediyor.

Dolar endeksi yüzde 0.24 düşüşle 95.23 puanda, EURO/DOLAR paritesi yüzde 0.41 artışla 1.1566’ya yükseldi.