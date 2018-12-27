PİYASALAR – BİST100 günü yüzde 0.03 kayıpla 90 bin düzeyinde tamamladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Aralık () – Güne yüzde 0.87 artışla 91 bin 793 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 763 puanı ve en yüksek 91 bin 912 puanı gördükten sonra, yüzde 0.03 düşüşle günü 90 bin 975 puanda tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.05 düşüşle 117 bin 624 puana çekilidi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.36 düşüşle yüzde 16.61’e ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 4.59 düşüşle yüzde 19.97’ye geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2702 lirayı ve en yüksek 5.3158 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9716 lirayı ve en yüksek 6.0626 lirayı görükten sonra 6.05 – 6.06 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6354 lirayı ve en yüksek 6.7706 lirayı gördükten sonra 6.69 – 6.70 lira aralığında hareket ediyor.