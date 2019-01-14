PİYASALAR – BİST100 günü 91 bin 988 puanda tamamladı, dolar 5.48 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 14 Ocak () – Haftaya yüzde 0.94 düşüşle 90 bin 825 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 90 bin 388 puanı ve en yüksek 91 bin 907 puanı gördükten sonra, günü yüzde 0.33 artışla 91 bin 988 puanda tamamladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.81 artışla 117 bin 956 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.08 düşüşle yüzde 16.49’a ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 2.90 ve yüzde 18.39 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.4545 lirayı ve en yüksek 5.5451 lirayı gördükten sonra 5.48 – 5.49 lira aralığında,

- euro en düşük 6.2483 lirayı ve en yüksek 6.3677 lirayı gördükten sonra 6.29 – 6.30 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.0169 lirayı ve en yüksek 7.1249 lirayı gördükten sonra 7.05 – 7.06 lira aralığında hareket ediyor.