PİYASALAR- BİST100 günlük yüzde 1.44 arttı, euro 6 liranın altına indi

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 100 bin 315 puanı ve en yüksek 101 bin 720 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.63 artışla 101 bin 774 puandan kapattı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.08 düşüşle yüzde 15.62 düzeyine gerilerken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 18.20 düzeyinde.

Euro, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi’nin, ekonomik verilerin beklenenden daha zayıf olduğunu, korumacı politikaların Euro Bölgesi’nde ekonomik büyümeyi baskılama ihtimali olduğunu ve Brexit’e dair belirsizliklerin hisse senedi piyasalarında oynaklığa sebep olduğunu açıklamasıyla, dolar karşısında yüzde 0.56 değer kaybetti. Dolar, küresel büyüme, ABD'de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki henüz çözüme kavuşturulmamış ticaret gerilimine yönelik endişelerin etkisiyle baskı altında kalmaya devam ediyor.

Gün sonu işlemlerinde;

- dolar en düşük 5.2565 lirayı ve en yüksek 5.2991 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.27 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9810 lirayı ve en yüksek 6.0453 lirayı gördükten sonra 5.98 – 5.99 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6. 8705 lirayı ve en yüksek 6. 9392 lirayı gördükten sonra 6.86 – 6.87 lira aralığında hareket ediyor.