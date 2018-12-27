PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.87 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 27 Aralık () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.87 artışla 91 bin 793 puanda başladı. BİST100 Çarşamba gününü 91 bin puanda tamamlamıştı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 1.32 artışla 119 bin 235 düzeyine yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 16.67 ve yüzde 20.93 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2702 lirayı ve en yüksek 5.3158 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9716 lirayı ve en yüksek 6.0607 lirayı görükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında ve

- sterlin en düşük 6.6354 lirayı ve en yüksek 6.7706 lirayı gördükten sonra 6.70 – 6.71 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “ABD endekslerinde ve petrolde sert yukarı tepki…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Pazartesi günü önceki zirvesine göre yüzde 19.8 aşağıda kapanış yapan ve ayı piyasasının eşiğine gelen S&P 500 endeksi, dün noel tatilinin ardından ilk iş gününü yaklaşık yüzde 5.0 yükseliş ile kapattı. Petrol fiyatlarında ise tepki yüzde 10’a yakın gerçekleşti. Her iki piyasada da tepkilerin sert olmasını kısa pozisyonların stop loss seviyelerinin tetiklenmesi ile kapatılmasının etkili olduğunu düşünüyoruz. Hareketi henüz bir trend değişikliğinden ziyade tepki olarak görmekte fayda var. Dün akşam yükselen dolar endeksi de bu sabah itibar ile bir miktar aşağıda 96.9 seviyesinde.

“Bugün Savunma Sanayi İcra Komitesi Patriot füzeleri alımını görüşmek için toplanacak. Şirket haberlerinde ise Çimento fiyatlarında yılbaşından itibaren yapılacak yüzde 40’a kadar yapılacak zam, BES’te zorunlu katılım sürecinin Maliye Bakanlığı kararı ile beş yıla kadar uzatılabilecek olması gündemde.”