PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.77 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 16 Ekim () – Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yu kabulü öncesinde, Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.77 artışla 99 bin 223 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi de yüzde 1.47 artışla 118 bin 540 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllıkgösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.91 düşüşle yüzde 17.93 düzeyine, iki yıllık gösterge tahvilin faizi ise yüzde 0.15 düşüşle yüzde 26.56 düzeyine geriledi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.6656 lira ve en yüksek 5.7016 lirayı gördükten sonra 5.67 - 5.68 lira aralığında,

- euro en düşük 6.5510 lira ve en yüksek 6.5956 lirayı gördükten sonra 6.56 - 6.57 lira aralığında,

- sterlin en düşük 7.4692 lira ve en yüksek 7.5131 lirayı gördükten sonra 7.48 - 7.49 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım‘ın “Posta kutunuzda iyi haberler var…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Küresel piyasaların aradığı destek güçlü kar açıklayan ABD şirketlerinden geldi. Wall Street’ten yayılan alım dalgası ile Avrupa, Güney Amerika ve Asya borsalarında sert yükselişler görüldü. Arjantin ve Çin Salı günkü yükselişe katılmayan az sayıda piyasa arasında yer aldı.

“Rahip sonrası açılan fırsat penceresini değerlendiren Hazine iki milyar dolarlık beş yıl vadeli eurobond ihracı için piyasaya çıktı. Toplam talebin altı milyar doları geçtiği borçlanmanın yüzde7.75 seviyesinin altında gerçekleşmesi bekleniyor. İhracın başarılı olması bankaların borçlanmasının önünü açacak.”