PİYASALAR - BİST100 güne yüzde 0.5 artışla 102 bin 765 puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 5 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.5 artışla 102 bin 765 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü 102 bin 225 puanda tammalamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.79 artışla 136 bin 900 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 14.35 ve yüzde 18.34 düzeyindeler.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artışı konusunda "daha temkinli davranacağı" yolundaki açıklamasının yanında, Merkez Bankası'nın, enflasyonda "ikna edici bir düşüş görülene kadar" sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğine ilişkin açıklaması sonrası gerileyen dolar 5.20 liranın hemen üzerindeki hareketine devam ediyor. Bu gelişmelerle, dövizler güne, Pazartesi kapanış düzeyinin hafif altından başladı.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2089 lirayı ve en yüksek 5.2201 lirayı gördükten sonra 5.21– 5.22 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9569 lirayı ve en yüksek 5.9762 lirayı gördükten sonra 5.96 – 5.97 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.7947 lirayı ve en yüksek 6.8105 lirayı gördükten sonra 6.80 – 6.81 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Negatif ayrışma devam ediyor…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, Dünya borsalarından karışık sinyaller geldiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD borsaları zayıf fabrika siparişi verilerine rağmen yükselişini sürdürüyor. 50 günlük

ortalamasını geçen S&P 500 şirket sayısı 2016 yazından bugüne gördüğü en yüksek seviyeye ulaştı. Avrupa borsaları ise otomotiv sektöründeki satışlarla kan kaybetmeye devam ediyor.

"Türkiye varlıkları dünyadan negatif ayrışmaya devam ediyor. Borsa İstanbul yeni haftaya yüzde 0.7 düşüşle 102 bin 500 desteğinin altına gerileyerek başladı.

"Aracı kurum bazında alıcı satıcı dengesi borsadaki gerilemede yabancı yatırımcıların satışlarının etkili olduğunu gösteriyor. Türk lirasında ve tahvil piyasasında hafif satıcılı bir seyir görülüyor.

"Sene başından beri dünyayı açık ara yenen Türkiye varlıklarında kar satışları kısa vadede devam edebilir. Yükseliş trendine dönmemiz için Borsa İstanbul’un 104 bin seviyesindeki direncini kırması gerekiyor. "