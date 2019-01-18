PİYASALAR- BİST100 güne yüzde 0.39 artışla başladı, dolar 5.36 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Ocak () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) güne yüzde 0.39 artışla 97 bin 192 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü yüzde 1.47 artışla 96 bin 817 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.53 artışla 132 bin 843 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yuüzde 15.92 ve yüzde 18.36 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3407 lirayı ve en yüksek 5.3639 lirayı gördükten sonra 5.36 – 5.37 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0899 lirayı ve en yüksek 6.1107 lirayı gördükten sonra 6.10 – 6.11 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9326 lirayı ve en yüksek 6.9652 lirayı gördükten sonra 6.95 – 6.96 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Önce al sonra hesapla” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel piyasalarda 4 Ocak tarihinde Powell’ın konuşması ve ABD istihdam verileri ile başlayan yükseliş dalgasının ve risk algısındaki iyileşme etkisiyle devam ettiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

““Aralık ayında resesyon endişelerini fiyatlayan piyasalar, bu tarihten itibaren sert bir dönüşle Goldilocks senaryosuna fiyatlamaya başladı. Lira varlıklar geç de olsa risk algısındaki iyileşmeden nasibini aldı. 4 Ocak’tan bu yana MSCI GOÜ endeksi yüzde 4.5 artarken, MSCI Türkiye endeksi, banka hisseleri öncülüğünde bunun yaklaşık iki katı kadar yüzde 10 civarında yükseldi.

“Yükselişin büyük kısmı son bir hafta da gerçekleşti. Yükselişe banka hisselerinin öncülük yapmasını liradaki değer kazançları ve risksiz getiri hesabında kullanılan 10 yıllık lira faiz oranlarındaki (çoğu son bir haftada yaşanan) 75 baz puanlık daralmaya bağlıyoruz.

“Çıkışın ardından büyük bankaların çoğu analistlerin 12 aylık fiyat hedeflerine yaklaşmış durumda. Hedeflerin yukarı revize edilip edilmeyeceğinde en önemli belirleyici faiz oranlarının mevcut seviyelerde kalıp kalmayacağı olacak. Bu da büyük ölçüde risk algısındaki iyileşmenin kalıcı olmasına ve enflasyondaki düşüşte mesafe kaydedilmesine bağlı olacak.

“Teknik olarak bakıldığında BIST Banka endeksi kritik direnç seviyelerini rahatça aşmış görünüyor. Bu tür kırılmalar sonrası pozisyon almak için geri çekilmeler daha iyi bir fırsat oluşturuyor. Dolayısıyla, bu aşamada geri çekilmeleri beklemek veya geride kalan hisselerde pozisyon almanın daha doğru olacağını düşünüyoruz.

“Özellikle, çıkışta geri kalan, başta demir çelik hisseleri olmak üzere, sanayi hisselerinde fırsat olabileceğini düşünüyoruz.

“Dün WSJ’da yayınlanan daha sonra ABD Hazine Bakanlığı tarafında yalanlanan ABD’nin görüşmelerde yol almak amacı ile Çin’e uygulanan vergileri askıya alacağı haberinin olumlu etkisi yurtdışı piyasalarda bu sabah da devam ediyor.”