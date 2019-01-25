PİYASALAR- BİST100 güne yüzde 0.34 artışla 102 bin düzeyinde başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 25 Ocak () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), haftanın son işlem gününe yüzde 0.34 artışla 102 bin 122 puanda başladı. Endeks Perşembe gününü 101 bin 774 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.85 artışla 135 bin 737 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.62 ve yüzde 18.20 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2599 lirayı ve en yüksek 5.2775 lirayı gördükten sonra 5.26 – 5.27 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9553 lirayı ve en yüksek 5.9706 lirayı gördükten sonra 5.96 – 5.97 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6. 8805 lirayı ve en yüksek 6. 9208 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Şimdi Türkiye zamanı…” başlıklı günlük piyasa bülteninde, küresel rish iştahının güçlenmeye başladığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“ABD ve Çin ticaret görüşmelerinde yaşanan sorunlar, Avrupa ekonomisinde durgunluk riskinin artması, ABD hükümetinin kapalı olması nedeniyle ilk çeyrek büyümesinin sıfıra inmesi riskine rağmen gelişmekte olan ülke varlıklarına para girişi devam ediyor.

“Türkiye varlıkları dünyadan pozitif ayrışmayı sürdürüyor. MSCI Türkiye yüzde 2.2 yükselerek sene başından beri getirisini yüzde 14’e, gelişmekte olan ülkelere göre performansını yüzde 8.0’in üzerine taşıdı.

“Son dönemde çok hızlı artan banka hisselerinden, döviz borçlu sanayi ve hizmet şirketlerine yayılmasını sağlıklı bir gelişme olarak görüyoruz.

“Londra ve New York’ta yapılan toplantılar sonrası yabancı ilgisinin artması yükselişin devam edebileceğine işaret ediyor. Borsa İstanbul’un yükselişini sürdürüp, 103 bin 300 direncini geçmesi durumunda, 120 bin’den gelen düşen trendinin kırılması ihtimali artacak.“