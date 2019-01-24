PİYASALAR- BİST100 güne yüzde 0.31 artışla başladı, dövizler yatay

Mahmut Can Emir / İstanbul, 24 Ocak () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.31 artışla 100 bin 453 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü 100 bin 141 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.34 artışla 133 bin 873 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde 15.79 yüzde 18.20 düzeyinde.

Küresel büyüme, ABD'de hükümetin kapalı olması ve ABD-Çin arasındaki sürmekte olan ticaret gerilimine ilişkin endişelerin etkisiyle başlıca para birimleri karşısında değer yitiren dolar, açılış öncesi işlemlerde 5.30 liranın altına geriledi.

Barclays ekonomistleri, ABD ekonomisi için 2019 ilk çeyrek GSYH büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize ettiler. Barclays, ABD'de federal hükümetin tarihin en uzun kapalılığı ile karşı karşıya olduğuna işaret eden 2019 ilk çeyrek GSYH büyüme tahminini yüzde 3.0'den 2.5'e indirdi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2778 lirayı ve en yüksek 5.2991 lirayı gördükten sonra 5.29 – 5.30 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0130 lirayı ve en yüksek 6.0453 lirayı gördükten sonra 6.03 – 6.04 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6. 9058 lirayı ve en yüksek 6. 9392 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında hareket ediyor.

Ahlatçı Analiz’in “ABD-Venezuela restleşmesi, global PMI Rakamları, ECB faiz kararı ve Draghi’nin açıklamaları ön planda…” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Yurtdışı gelişmeleri incelediğimizde, Japonya Merkez Bankası (BOJ) gerçekleştirdiği Ocak ayı toplantısı sonrasında politika faiz oranında beklentilere paralel değişikliğe gitmedi ve yüzde -0.10’da sabit bıraktı. Banka varlık alım programında değişikliğe gitmezken yıllık 80 trilyon yen olan varlık alım miktarını korudu. BoJ Başkanı Kuroda yaptığı değerlendirmede, hisse ve döviz piyasasında tansiyonun düşmeye başladığını fakat ABD ile Çin ticaret anlaşmazlığı ve Avrupa’ya yönelik gelişmelerin küresel tarafta aşağı yönlü riskleri artırdığına değindi. Başkan, planlanan satış vergisi artışının ekonomi üzerinde etkisinin büyük olacağını öngörmediğini belirtti.

“ABD’de açıklanan Richmond İmalat Endeksi verisi Ocak ayında -2.0 olarak gerçekleşti. Euro Bölgesi’nde açıklanan öncü Tüketici Güveni verisi Ocak ayında -7.9 olarak kaydedildi. ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı.

“Yurtiçi gelişmeleri incelediğimizde, TÜİK tarafından yayımlanan Tüketici Güven Endeksi verilerine göre, 2019 yılı Ocak ayında Tüketici Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 0.9 azalarak 58.2 düzeyine geriledi.

“Dünya Ekonomik Forumu’nun düzenlediği Davos Zirvesi’nde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yaptığı açıklamalarda, şu anda resesyon öngörmediklerini ifade ederken 2019 yılının ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacağını belirtti.

“Hazine ve Maliye Bakanı’nın açıklamaları sonrasında lira varlıklarda değer kazanımlarının yaşandığı gözlemlendi. Dün, sakin veri akışı ile birlikte küresel piyasalarda dolarda yaşanan zayıf seyir ve yurtiçinde lirada yaşanan değer kazanımları sonrasında kur fiyatlamalarında 5.2755 seviyelerine varana dek geri çekilmelerin yaşandığı gözlendi.

“BİST-100 Endeksi yüzde 0.47 değer kazanımı ile 100.141 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 8.5 milyar lira oldu. TCMB ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün yüzde 24 düzeyinde gerçekleşti. Yurtiçinde gösterge tahvil getirisi yüzde 0.55 yükseliş ile yüzde 18.20 ve on yıllık tahvil getirisi yüzde 1.0 düşüş ile yüzde 15.79 düzeyinde günü tamamladı.”

