PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.24 artışla başladı, dolar 5.28 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 20 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.24 artışla 101 bin 990 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde yüzde 0.01 artışla 101 bin 742 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.33 artışla 131 bin 181 puana çekildi

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.13 ve yüzde 18.68 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2772 lirayı ve en yüksek 5.2977 lirayı gördükten sonra 5.28 – 5.29 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9861 lirayı ve en yüksek 6.0143 lirayı gördükten sonra 5.99 – 6.0 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8982 lirayı ve en yüksek 6.9196 lirayı gördükten sonra 6.90 – 6.91 lira aralığında işlem görüyor.

ABD ile Çin'in, yaklaşık bir yıldır süren ticaret gerilimini giderecek bir anlaşmaya varacağına ilişkin devam eden beklentilerin etkisiyle yükselişini sürdürdü.

Alnus Yatırım’ın “Yetiş ya Çin” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Endekste 105 binden başlayan düşüş 100 bin 800’e kadar sürdükten sonra gelen tepki 103 bine gitti. Ama satıcıların artması ile dün yeniden 100 bin 800’e kadar geriledi.

“Ama yine buradan tepki geldi. Yani satıcılar insaflılar. Şimdi iş, yurtdışından güzel haber beklemeye kaldı. Zaten bir süredir; yetiş ya Çin, yetiş ya Trump, yetiş ya FED diye dualar duyuyoruz. Örneğin piyasaların seslerinden Financial Times'ın haberine göre “bazı yetkililerin yorumlarına göre FED bilanço küçültmeyi sonlandırma işini, finans sisteminde bol likidite bırakmak için bu yıl gerçekleşebilir”.

“Diğer taraftan 2017 sonunda ABD ile ticaretten 375 milyar dolarını alan Çin, Trump’a rağmen ticaret açığını 2018/11’de 413 milyar dolara yükseltmişti. 2020’de Çin’e yılda 500 milyar dolar veren başkan olarak girmek istemeyen Trump’a nanik yapan Çin’in artık biz de insafa gelmesini ve ABD’ye acımasını bekliyoruz. 2017’de 12 milyar dolarlık soya almışlardı şimdi rakamı 15 milyar dolar ile rekor seviyeye çıkarırlar inşallah.

“Çin’de otomobil satışları 2018’de yüzde 2.8 azalırken ABD’li markaların satışları yüzde 18 düştü. Bu yüzden 2017’de 10 milyar dolar araç aldıkları ABD’den şimdi araç alımıyla ilgili bir hamle gelmeyebilir. Ama biraz fazla uçak alabilirler.

“Dün dolar endeksi yüzde 0.2 değer kaybederken gelişmekte olan ülke paraları yüzde 0.3 değer kazandı. Lira da genel trende ayak uydurdu diyebiliriz.

“Dün Altın ons fiyatı 1323 dolardan 23 dolarlık (yüzde 2.0) artışla 1346 dolara yükseldi. Ancak asıl bomba haber brent petrolün 67 dolara çıkıp orda kalması! Zira onun yüzünden Türkiye’de 5 Şubatta 5 kuruş zamlanan benzin 19 Şubatta 27 kuruş daha zamlandı. Yıla 5.82 lira ile başlayan benzin Ocak ayını 5.98 lira ile bitirirken Şubat ortasında 6.32 lira oldu. Böylece Brent petrolde artış yılbaşından beri yüzde 23e ulaşırken akaryakıttaki artış yüzde 8.6 oldu.

“Cuma akşamı Türkiye ile ilgili bir iyileştirme yapmayan S&P, dün biraz daha detaylı yorumlar yaptı. Buna göre; 2019’da liranın değerinde tek seferde gerçekleşecek bir değer kaybı beklemiyorlar. Yapılandırılan krediler dahil sorunlu kredilerin şu an yüzde 10-15 aralığında olduğunu ve önümüzdeki dönemde yüzde 15-20 aralığına çıkmasını bekliyorlar.”