PİYASALAR - BİST100 güne yüzde 0.21 artışla başladı

İstanbul, 16 Ocak () - Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.21 artışla 93 bin 365 puandan başladı. Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasını (Brexit) düzenleyen anlaşmanın Londra'daki oylamada reddedilmesinin ardından, Merkez Bankası’nın bugün faizleri indirmeyeceği beklentisinin de etkisiyle sterlin dünkü kapanışa göre hafif geriledi.

Birleşik Krallık para birimi sterlin, Brexit'in Parlamento'da 230 oy farkla reddedilmesinin ardından bir sentin üzerinde değer kazandıktan sonra bugün yüzde 0.1 ekside 1.2841 dolardan işlem görürken, iç piyasada, dünkü 7.0083 lira düzeyindeki kapanışına göre yaklaşık 3 kuruş düşüşle 6.9748 liraya geriledi.

Brexit'in reddedilmesinin ardından, piyasalarda gözler bugün TSİ 22:00'de yapılacak Birleşik Krallık hükümeti hakkındaki güven oylamasına odaklandı.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May'in, Brexit anlaşmasını yöneticileriyle birlikte oluşturduğu AB'nin para birimi euro da, küresel piyasalarda dolar karşısında dün yüzde 0.5 değer yitirdikten sonra bugün yüzde 0.1 kayıpla 1.1398 düzeyinden işlem görüyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugünkü toplantısı öncesindeki işlemlerde;

- dolar en düşük 5.44161 lirayı ve en yüksek 5.4532 lirayı gördükten sonra 5.41 – 5.42 lira aralığında,

- euro en düşük 6.1780 lirayı ve en yüksek 6.2404 lirayı gördükten sonra 6.18 – 6.19 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9679 lirayı ve en yüksek 7.0307 lirayı gördükten sonra 6.97 – 6.98 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın, "Fırsat penceresi…" başlıklı günlük piyasa bülteninde, "Brexit anlaşmasının reddedilmesi ve ECB (Avrupa Merkez Bankası) Başkanı Mario Draghi’nin yavaşlama öngörüsüne rağmen dünya borsaları yükselmeye devam ediyor" denildi ve şu değerlendirme yapıldı:

"Fed’in faiz artışına ara vermesi beklentisi ve ECB’nin genişleyici para politikasını sürdüreceği sinyali küresel risk iştahını destekliyor.

"Türkiye varlıkları uzun bir aradan sonra gelişmekte olan piyasaları yenmeye başladı. MSCI Türkiye hafta başından beri gelişmekte olan borsaları 2.4 yüzde puan yendi.

"Türk lirasının güçlenmesi bankaların sanayi hisselerini hafta başından beri 3.0 yüzde puan yenmesine sağladı.

"Merkez Bankası’nın faizleri indirmeyeceği beklentisiyle güçlenen Türk lirasının banka hisselerini desteklemeye devam edeceğini öngörüyoruz."