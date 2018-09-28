PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.13 artışla başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Eylül () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) bir önceki günü Haziran başından bu yana ilk kez 100 bin puanın üzerinde kapadıktan sonra yeni güne yüzde 0.13 artışla 100 bin 427 puandan başladı.

BIST Bankacılık Endeksi yüzde 0.54 artışla 116 bin 28 puana yükseldi.

10 yıllık devlet tahvillerinde getiri 0.39 düşüşle yüzde 17.92 düzeyine indi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklendiği gibi politika faizini 0.25 puan artırmasının ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD ve Almanya ziyaretlerinden olumlu beklentiler ve bankacılık sektörüne ilişkin artan iyimserlikle, dövizler "alt lira bantları"na geriledi. Dolar 6.0, euro 7.0 ve sterlin de 8.0 liranın altında işlem görüyor.

Erken işlemlerde;

- en düşük 5.9591 ve en yüksek 6.0135 lirayı gören dolar 6.0 - 6.01 lira aralığında,

- en düşük 6.9363 ve en yüksek 7.0135 lirayı gören euro 6.98 - 6.99 lira aralığında,

- en düşük 7.7934 ve en yüksek 7.8680 lirayı gören sterlin, 7.85 - 7.86 lira aralığında hareket ediyor.

Euro/dolar paritesi yüzde 0.13 düşüşle 1.1625 düzeyine inerken, Dolar Endeksi yüzde 0.06 artışla 95.04 puana çıktı.

İş Yatırım’ın “Türkiye varlıklarında Çin etkisi…” başlıklı günlük piyasa bülteninde Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrasında güçlenen dolara rağmen gelişmekte olan ülke borsalarındaki yükselişin devam ettiğine işaret edildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Seçimler sonrasında piyasa dostu politikalar uygulaması beklenen Brezilya, Merkez Bankası faiz artışı ve Yeni Ekonomi Programı ile güven tazeleyen Türkiye. MSCI Türkiye Perşembe günü yüzde 3.4 yükselerek, aybaşına göre değer artışını yüzde 21’e taşıdı.

“Dövizde, yerel tahvilde ve euro-tahvilde de Türkiye varlıkları en çok kazandıran gelişmekte olan piyasalar arasunda yer aldı. Çin’lilerin Türk Telekom hisseleriyle ilgilendiği haberi ve Akbank’ın beklentilerden daha yüksek oranda borcunu çevirmesi Perşembe günü Türkiye varlıklarındaki yükselişi tetikleyen temel gelişmelerdi.”