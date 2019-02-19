PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.11 artışla başladı, dolar 5.30 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 19 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.11 artışla 101 bin 845 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü yüzde 0.96 düşüş ile 101 bin 728 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.28 artışla 132 bin 514 puana çekildi

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 14.92 ve yüzde 18.19 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.2947 lirayı ve en yüksek 5.3113 lirayı gördükten sonra 5.30 – 5.31 lira aralığında,

- euro en düşük 5.9874 lirayı ve en yüksek 6.0087 lirayı gördükten sonra 5.99 – 6.0 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8336 lirayı ve en yüksek 6.8659 lirayı gördükten sonra 6.85 – 6.86 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Munzam karşılıklarda indirim sonrası negatif ayrışma…” başlıklı günlük piyasa bülteninde dünya piyasalarının haftaya güçlü bir açılış yaptığı belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

“Merkez Bankası’nın Türk lirası yükümlülükler üzerindeki munzam karşılıkları 1.0 puan civarı indirmesini para politikasında potansiyel gevşeme tehdidi olarak gören Türkiye hisselerinde ise dünyaya göre yüzde 2.0’ye yakın negatif ayrışma görülüyor.

“Merkez Bankası’nın munzam karşılıkları indirmesi bankacılık sektörünün faiz marjını 5-7 baz puan, net karını yüzde 3.0 pozitif etkileyecek.”