PİYASALAR- BİST100 güne yüzde 0.06 artışla başladı, dolar 5.34 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 23 Ocak () –Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.06 artışla 99 bin 737 puanda başladı. Endeks Salı gününü yüzde 1.76 artışla 99 bin 677 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 3.03 artışla 133 bin 842 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi bir değişim göstermeyerek yüzde 15.95 düzeyinde kalırken, iki yıllık gösterge tahvilin faizi yüzde 0.28 artışla yüzde 18.09’a yükseldi.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3377 lirayı ve en yüksek 5.3544 lirayı gördükten sonra 5.34 – 5.35 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0664 lirayı ve en yüksek 6.0895 lirayı gördükten sonra 6.07 – 6.08 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6. 9196 lirayı ve en yüksek 6. 9360 lirayı gördükten sonra 6.92 – 6.93 lira aralığında hareket ediyor.

Alnus Yatırım’ın “Yükselen trendde para kazanmaca” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“27 Aralık'ta 85.4 bin seviyesinde olan Endeks, 18 Ocak'ta 96 bin 400’e kadar yüzde 13 yükseldikten sonra iki gündür yatay gidiyordu ama dün yüzde 0.94 düşerek 95 bin 100’den kapandı. Bahsettiğimiz Brezilya São Paulo borsasının Bovespa Endeksi!

“Ne kadar da Borsa İstanbul BIST100 Endeksine benziyor. BIST 100 3 Ocak'ta 87 bin 400 seviyesinde iken 23 Ocak'ta 99 bin 600’e kadar yüzde 14 yükseldi. Çünkü global para hareketinin riski fullediği bu dönemde hisse almak büyük avantaj! Sabit getiriden bir yılda kazanacağınız parayı bir günde, bir haftada kazanabiliyorsunuz.

“Dün sabah Asya borsalarının çoğu günü negatif kapatmışken Avrupa borsaları da günü negatif kapattı. ABD'de yüzde 1.2 – yüzde 1.4 civarı kayıplar yaşandı. ABD-Çin arasında ay başında Çin'deki görüşmelerin devamı önümüzdeki günlerde ABD'de gerçekleşecekti. Bu toplantıların iptal edildiği haberi çıktı. Ancak danışman Kudlow, ‘iptal yok, ay sonunda daha yüksek katılımlı bir toplantı olacak’ diyerek piyasaları sakinleştirdi. ABD Endeks futureları bu sabah hafif artış gösteriyor.

“Brezilya da dün sadece borsa gerilemedi, para birimi real de akşam 18.00’den beri dolara karşı yüzde 1.1 değer kaybetti. Lira ise dolara karşı akşamdan beri bir yere kımıldamadı: 5.34 seviyesinde yatay güne başlıyor.

“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek için Rusya'ya gidiyor. Bu görüşme 2019'un ilk görüşmesi. 2018'de Erdoğan, Putin ile yedi kez baş başa, 18 kez telefonla olmak üzere 25 kez görüştü. Ayrıca iki lider, altı zirvede bir araya gelmişti.

“Veri olarak bugün tüketici güveni ve TCMB Toplantı özeti içerdeki gündemde olacak. Dışarda Davos zirvesinden açıklamalar ile Euro Bölgesi tüketici güveni var.”

