PİYASALAR – BİST100 güne yüzde 0.06 artışla başladı, dolar 5.32 lirada

Mahmut Can Emir / İstanbul, 21 Şubat () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST), güne yüzde 0.06 artışla 102 bin 34 puanda başladı. Endeks Çarşamba gününü yüzde 0.23 artışla 101 bin 971 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 132 bin 59 puanda yatay.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin gösterge faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla, yüzde 15.36 ve yüzde 18.71 düzeyindeler.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3240 lirayı ve en yüksek 5.3269 lirayı gördükten sonra 5.32 – 5.33 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0379 lirayı ve en yüksek 6.0465 lirayı gördükten sonra 6.04 – 6.05 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9560 lirayı ve en yüksek 6.9635 lirayı gördükten sonra 6.96 – 6.97 lira aralığında işlem görüyor.

İş Yatırım’ın “Fed bilanço küçültmesini bu yıl bitirebilir” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Dün geç saatlerde açıklanan Fed tutanaklarında en belirgin nokta FOMC üyelerinin ağırlıklı kısmı bilanço küçültülmesinin bu yıl bitmesi gerektiğine olan inancı. Tutanaklar açıklandıktan sonra ABD hisse piyasası hiç tepki vermedi.

“Bu sabah itibarı ile Asya piyasaları ise artıda seyrediyor. Dünkü işlemlerde MSCI Türkiye endeksi, GOÜ endeksinin gerisinde kalmaya devam etti (yüzde 1.5 civarında negatif ayrışma).

“TL/dolar ise 5.33 civarında düne göre zayıf seyrediyor. Temettü verimi açısından olumlu, fakat hissenin son dönemdeki hızlı yükselişini dikkate almakta fayda var.”