PİYASALAR - BİST100 güne yüzde 0.05 artışla 104 bin puanda başladı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Ocak () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.05 artışla 104 bin 154 puanda başladı. Endeks, Salı gününü yüzde 2.77 artışla 104 bin 98 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.16 düşüşle 137 bin 845 puana geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasıyla yüzde yüzde 15.19 ve yüzde 18.35 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.3031 lirayı ve en yüksek 5.3258 lirayı gördükten sonra 5.31 – 5.32 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0688 lirayı ve en yüksek 6.0970 lirayı gördükten sonra 6.08 – 6.09 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.9393 lirayı ve en yüksek 6.9763 lirayı gördükten sonra 6.96 – 6.97 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım’ın “Borsa İstanbul Nereye Koşuyor?” başlıklı günlük piyasa bülteninde şu değerlendirmeler yapıldı:

“Küresel piyasalarda Çin bazlı satış baskısı kısa sürdü. Huawei’ye getirilen suçlamaları ABD-Çin pazarlıklarının parçası olarak gören ve tarafların masada kalmaya devam etmesini olumlu bir işaret olarak gören piyasalar kısa bir molanın ardından yükselişini sürdürüyor.

“Dünya ekonomisinin motoru konumundaki ABD ve Çin ekonomilerindeki yavaşlama sinyallerine rağmen küresel risk iştahı güçlü seyretmeye devam ediyor.

“Yüksek betalı Türkiye varlıkları küresel risk iştahının güçlenmesinden en çok fayda sağlayan yatırım araçları arasında yer alıyor. MSCI Türkiye bankaların önderliğinde yüzde 3.5 yükselerek sene başından beri getirisini yüzde 15’in üzerine taşıdı. Türkiye ve banka euro-tahvillerinde de yabancı yatırımcılar alışlarını sürdürdü.

“ABD vadelileri ve Asya borsalarındaki yükseliş Borsa İstanbul’da hafif alıcılı bir açılışa işaret ediyor. 103.500 seviyesini geçerek 120.000 zirvesinden gelen düşüş eğilimini kıran Borsa İstanbul’un önündeki ilk teknik direnç olarak 106.500 seviyesi öne çıkıyor.

“2018 gerçekleşme ve 2019 tahminleri zayıf kalan Gübre Fabrikaları’nda satıcılı bir seyir öngörüyoruz.”