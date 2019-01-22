PİYASALAR- BİST100 güne yüzde 0.04 artışla 97 bin 990 puanda başladı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Ocak () – Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), güne yüzde 0.04 artışla 97 bin 990 puanda başladı. Endeks Pazartesi gününü 97 bin 955 puanda tamamlamıştı.

BİST Bankacılık Endeksi yüzde 0.05 artışla 129 bin 961 puana yükseldi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi ve iki yıllık gösterge tahvilin faizi bir değişim göstermeyerek sırasyıla yüzde 15.95 ve yüzde 18.04 düzeyinde.

Erken işlemlerde;

- dolar en düşük 5.32 lirayı ve en yüksek 5.3461 lirayı gördükten sonra 5.33 – 5.34 lira aralığında,

- euro en düşük 6.0511 lirayı ve en yüksek 6.0753 lirayı gördükten sonra 6.06 – 6.07 lira aralığında,

- sterlin en düşük 6.8632 lirayı ve en yüksek 6.8895 lirayı gördükten sonra 6.87 – 6.88 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Tamam mı, devam mı?" başlıklı günlük piyasa bülteninde küresel piyasalarda havanın çabuk değiştiği belirtildi ve şu değerlendirmeler yapıldı:

"ABD – Çin ticaret görüşmelerinde fikri mülkiyet gibi kritik konularda ilerleme sağlanamaması ve

IMF’in küresel büyüme tahminlerini aşağı çekmesi küresel risk iştahını bozdu.

"Yüksek betalı Borsa İstanbul Avrupa borsaları ve ABD vadelilerindeki gerilemeye paralel yüzde 0.5 geriledi.

"Sanayi hisselerindeki yükselişe rağmen borsanın gerilemesinde banka hisselerindeki yüzde 1.8’lik gerileme etkili oldu.

"Dünya borsalarındaki satışlar derinleşirse Borsa İstanbul’daki kar satışları bir süre devam edebilir. Aralıksız 11 gün süren yükselişten sonra Borsa İstanbul’daki gerilemeyi, 95 bin 500 seviyesinin altına sarkmadıkça, sağlıklı bir düzeltme olarak görme eğilimindeyiz."

